الدكتور شوقي علام: تفطير الصائمين من أحب الأعمال إلى الله في رمضان

كتب- محمد قادوس:

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن تفطير الصائمين من أحب الأعمال إلى الله خلال شهر رمضان المبارك، وهو عملٌ عظيم الأجر، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: "من فطَّر صائمًا كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء".

وأوضح مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "فتاوى الصيام"، المذاع على قناة الناس، أن ثواب تفطير الصائم لا يشترط فيه التكلف أو المبالغة في تقديم الطعام، بل يمكن أن يتحقق بأبسط الأشياء، مثل تمرة أو شربة ماء أو مزقة لبن، كما جاء في الحديث النبوي الشريف: "يعطي الله عز وجل هذا الثواب لمن فطَّر فيه صائمًا على مزقة لبن أو تمرة أو شربة ماء".

وأضاف أن هذا العمل يُعزز روح التكافل والتآلف بين المسلمين، ويجعل من لحظة الإفطار ساعة ذكر واستجابة وفرحة بالفطر، وهو ما يرسخ معاني الرحمة والتعاون في المجتمع.

وشدد على أن كل مسلم ينبغي أن يحرص على تفطير الصائمين قدر استطاعته، لينال هذا الأجر العظيم والمغفرة من الله عز وجل، مؤكدًا أن من أشبع صائمًا في رمضان، نال مغفرة لذنوبه وسُقي من حوض النبي صلى الله عليه وسلم شربة لا يظمأ بعدها أبدًا.



