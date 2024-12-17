خالد الجندي يوضح أنواع البديهيات في القرآن

كتب- محمد قادوس:

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن القرآن الكريم، يتضمن ثلاثة أنواع رئيسية من البديهياتهى "حسابية، بلاغية، وعقلية".

أكد عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، أن هذه الأنواع، رغم بساطتها الظاهرة، تحمل في طياتها معاني ودلالات عميقة تتطلب تأملًا وفهمًا أوسع من مجرد القراءة الأولى للنصوص، حيث استشهد بآية من سورة البقرة: "فصيامُ ثلاثةِ أيامٍ في الحجِّ وسبعةٍ إذا رجعتم، تلك عشرةٌ كاملةٌ"، فقد يعتقد البعض أن هذه الآية مجرد عملية حسابية بسيطة، لكن، عند التدقيق في الكلمات، نجد أن هناك جانبًا بلاغيًا مهمًا وراء اختيار المفردات.

وتساءل الجندي، لماذا استخدم القرآن كلمة "تلك" بدلًا من "هذه" أو "العدد البسيط"، حيث أكد أن الإجابة تكمن في أن كلمة "تلك" في هذا السياق لا تشير فقط إلى العدد، بل تضفي عليه طابعًا من التأكيد والرسوخ، ما يعكس فكرة أن هذه الأيام العشرة ليست مجرد عدد حسابي، بل عبادة كاملة تتطلب استكمالًا وتفكيرًا عميقًا.

وأشار إلى أن الآية لو كانت قد اكتفت بذكر "فصيامُ ثلاثةِ أيامٍ في الحجِّ وسبعةٍ إذا رجعتم"، لكان المعنى واضحًا من الناحية الحسابية فقط. ولكن إضافة كلمة "تلك عشرة كاملة" تحمل معانى أعمق وتُظهر أن العدد ليس مجرد عملية رياضية، بل هو جزء من مجموعة متكاملة من العبادة والطاعة التي تكتمل بمرور الأيام.