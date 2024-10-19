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الأزهر للفتوى يوضح حكمة الله فى امتحان عباده بابتلاء

06:19 م السبت 19 أكتوبر 2024

تعبيرية

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كتب- محمد قادوس:

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية، أنه جَرَتْ سُنَّة الله تعالى في الكَون أن يمتحن خَلقه بألوان البلاء ليستشعروا معاني القرب منه سبحانه والتوكل عليه، وتفويض الأمر إليه، وتعبَّدَهم بالصبر على ما يكرهون واليقين في حكمته وتدبيره، ثم الشكر بعد رفع البلاء عنهم، واحتساب أجر صبرهم عليه.

وأضاف مركز الأزهر للفتوى عبر صفحته الشخصية على فيسبو: أنه على المبتلَى أن ينظر لحكمة الله تعالى من محنته، ويكون عند مراده منه في البلاء، وليَعلَم أن الله تعالى أرحم من أن يضيق على عبده دون غاية.

واستشهد الأزهر للفتوى بحديث ورد عنْ عَبْدِ اللَّهِ، أن رسول الله ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ أَذًى، شَوْكَةٌ فَمَا فَوْقَهَا، إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا سَيِّئَاتِهِ، كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا». [متفق عليه].

الابتلاء حكمة الابتلاء الأزهر للفتوى
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