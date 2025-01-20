أستطيع الحج وليس لدي وقت فوكلت شخصاً يحج عني فهل سقطت عني الفريضة؟.. عالم أزهري يرد

كتب- علي شبل:

تلقى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الشريعة وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، سؤالًا حول حكم أداء فريضة الحج بالنيابة، وذلك من شخص يقول في رسالته: أنا مستطيع الحج إلى بيت الله عز وجل بفضل الله لكن ليس لدي وقت لأحج فوكلت شخصا يحج نيابة عني فهل سقطت عني فريضة الحج؟.

وفي رده، أوضح العالم الأزهري أن الاستطاعة التي توجب الحج على من توافرت فيه استطاعتان:

إحداهما مادية وهي توافر نفقات الحج وتكاليفه المالية وأن يكون ذلك فاضلا عن النفقة اللازمة لزوجه وأولاده مدة سفره وعوده آليهم.

والثانية استطاعة بدنية، وهي أن يقدر على أداء المناسك بنفسه لأن سنه، وصحته تساعدانه على ذلك.

وأكد عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف أنه إذا ما توافرت الاستطاعة البدنية والمالية للشخص وجب عليه أداء الحج بنفسه، ولا يجوز أن يوكل في ذلك غيره.

واستشهد بقول ابن قدامة في المغني: (ولا يجوز أن يستنيب في الحج من يقدر على الحج بنفسه إجماعا.

وقول ابن المنذر: (أجمع اهل العلم على ان من عليه حجة الإسلام وهو قادر على ان يحج لا يجزيء عنه ان يحج غيره عنه).

وأضاف: أما إذا كان مستطيعا ماليا عاجزا بدنيا فهنا يجب ان ينيب من يحج نيابة عنه، والنصوص الشرعية قاضية بذلك كما هو معروف ومشهور في السنة النبوية المطهرة.

وبناء على ما سبق يختم لاشين فتواه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، قائلًا: نقول لأخينا صاحب السؤال إن حج الغير عنك وانت مستطيع بدنيا ان تؤدي المناسك بنفسك هذه وكالة باطلة ولا تسقط عنك حجة الإسلام، ولا تبرأ ذمتك بذلك، وعليك الحج بنفسك مرة أخرى.. والله أعلم.

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