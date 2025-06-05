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موعد وتوقيت صلاة عيد الأضحى في القاهرة والمحافظات

06:00 م الخميس 05 يونيو 2025

صلاة عيد الأضحى

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كتب-محمد قادوس:

كشفت الحسابات الفلكية لمعهد الفلك، موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 1446هـ يوم الجمعة 2025/6/6، أول أيام العيد.

وفي السطور التالية ينشر مصراوي مواعد وتوقيت صلاة عيد الأضحى المبارك 2025، بالقاهرة وتبدأ صلاة عيد الأضحى في القاهرة الساعة 6:19 صباحا.

وأما صلاة العيد بمدن ومحافظات جمهورية مصر العربية.

- الجيزة 6:19

- الإسكندرية 6:21

- بورسعيد 6:11

- السويس 6:13

- العريش 6:06

- الطور 6:13

- سانت كاترين 6:11

- طابا 6:05

- شرم الشيخ 6:11

- دمنهور 6:19

- طنطا 6:18

- المنصورة 6:16

- الزقازيق 6:16

- بنها 6:18

- شبين الكوم 6:18

- كفر الشيخ 6:17

- الفيوم 6:22

- بنى سويف 6:21

- المنيا 6:25

- أسيوط 6:25

- سوهاج 6:25

- قنا 6:21

- أسوان 6:25

- أبو سمبل 6:34

- مرسى مطروح 6:31

- الغردقة 6:15

- الخارجة 6:33

- الإسماعيلية 6:13

- دمياط 6:13

- السلوم 6:39

- نويبع 6:07

- حلايب 6:14

- شلاتين 6:16

الزقازيق6:16

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