إعلان

الشبكة في حال فسخ الخطوبة من حق مين؟.. الدكتور أسامة قابيل يوضح

كتب- محمد قادوس:

11:19 م 26/01/2026

أسامة قابيل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، أن مسألة الشبكة في حال فسخ الخطوبة تتوقف على توصيفها الشرعي، وهل هي هدية أم جزء من المهر، مشيرًا إلى أن الحكم يختلف باختلاف هذا التوصيف، وهو ما يرفع كثيرًا من الخلافات الواقعة بين الأسر.

وأوضح قابيل، في تصريحات له، أن الشبكة إذا اعتُبرت هدية، فإن الأصل في الهدية أنها لا تُرد بعد قبضها، ولا يجوز الرجوع فيها، ما لم يكن هناك شرط أو اتفاق مُسبق، مؤكدًا أن هذا هو القول المعتمد عند كثير من الفقهاء.

وبيّن أن الشبكة إذا اعتُبرت جزءًا من المهر، فإنها تأخذ حكمه الشرعي، وبالتالي تُرد في حال فسخ الخطوبة قبل عقد الزواج، لأن المهر لا يُستحق إلا بعقد صحيح، فإذا لم يتم العقد وجب رد ما قُدِّم منه.

وأشار إلى أن العرف له اعتبار معتبر شرعًا في هذه المسألة، فما تعارف عليه الناس في بلدٍ أو بيئةٍ معينة هو المرجّح عند النزاع، سواء باعتبار الشبكة هدية أو جزءًا من المهر، لافتًا إلى أن كثيرًا من الخلافات سببها غياب الوضوح منذ البداية.

وشدد الدكتور أسامة قابيل على أهمية التعفف والتسامح عند حدوث الفسخ، داعيًا الطرفين إلى تجنب الخصومات والنزاعات، والتعامل بروح أخلاقية راقية، مستشهدًا بقول الله تعالى: ﴿وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا﴾، مؤكدًا أن العوض من الله أعظم، وأن حفظ القلوب أولى من التنازع على متاع الدنيا.

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

أسامة قابيل الشبكة رد الشبكة فسخ الخطوبة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

منذ 7 سنوات".. 4 صور نادر لحمزة عبدالكريم مع ساديو ماني
رياضة عربية وعالمية

منذ 7 سنوات".. 4 صور نادر لحمزة عبدالكريم مع ساديو ماني
رمضان 2026.. عرض مسلسل "فرصة أخيرة" حصريًا على قناة "ON"
مسرح و تليفزيون

رمضان 2026.. عرض مسلسل "فرصة أخيرة" حصريًا على قناة "ON"

أول ظهور لرمضان صبحي بعد خروجه من محبسه (صورة)
رياضة محلية

أول ظهور لرمضان صبحي بعد خروجه من محبسه (صورة)
بالصور.. دعاء رجب تحتفل بزفافها وسط أجواء عائلية
زووم

بالصور.. دعاء رجب تحتفل بزفافها وسط أجواء عائلية
"السنين خدتني وجريت بيا".. تيسير فهمي تكشف سبب غيابها عن الفن 13 عامًا
زووم

"السنين خدتني وجريت بيا".. تيسير فهمي تكشف سبب غيابها عن الفن 13 عامًا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

نجيب ساويرس يُحذر من صفحات مزيفة وإعلانات وهمية تنتحل صفته وتستغل اسمه
الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون!
مشاورات مصرية تونسية جزائرية بشأن مسار التسوية في ليبيا
الأرصاد: انخفاض مفاجئ في الحرارة وأمطار رعدية تضرب هذه المحافظات غدًا -(فيديو)
6800 جنيه للجرام عيار 21.. سعر الذهب اليوم في مصر يواصل صعوده التاريخي
بعد زيادة تدفقات الدولار.. توقعات سعر الجنيه خلال 2026