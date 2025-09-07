هل يجوز أداء صلاة الخسوف في المنزل؟.. أمين الفتوى يجيب

كتب- محمد قادوس:

أوضح الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يجوز أداء صلاة الخسوف في البيت مع الأسرة، مؤكدًا أنه لا مانع شرعي من ذلك، سواء أديت الصلاة في المسجد أو في البيت، طالما تم الالتزام بخشوع الصلاة والنية الصحيحة.

وأضاف فخر، خلال حواره ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن الدعاء أثناء خسوف القمر مستحب ومستجاب بإذن الله، موضحًا أن هذا الوقت هو فرصة للرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، والإكثار من الطاعة والذكر والدعاء بصدق وإخلاص.

وأشار إلى أن الظواهر الكونية الغريبة مثل الخسوف تذكّر الإنسان بعظمة الله وقدرته، وهي موطن للتأمل واللجوء إلى الله عز وجل، مضيفًا أن النبي ﷺ قال: "إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله"، مؤكدًا أن هذا الأمر إحياء لسنة النبي ﷺ وفرصة للتقرب إلى الله بالدعاء والعمل الصالح.

اقرأ أيضاً:

يمنع زوجته من الجلوس أمام أعمامها دون حجاب فما الحكم؟.. أمين الفتوى يجيب