في يوم مولده.. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في 20 نقطة مختصرة

يترقب المسلمون في مختلف أنحاء العالم حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، في اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول، والتي تُعد من أهم المناسبات الدينية في الوجدان الإسلامي، ومع اقترابها يتزايد الاهتمام بمعرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في ذكرى مولده، حيث تحمل هذه الذكرى في طياتها معاني المحبة والرحمة والاقتداء بسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

ويرصد مصراوي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في نقاط محددة ومختصرة:

1. ولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم عام 570م في مكة، في قبيلة قريش، من بني هاشم، عائلة ذات شرف ومكانة. عُرف عام ولادته بعام الفيل بسبب محاولة أبرهة هدم الكعبة.

نشأ، صلى الله عليه وسلم، في بيئة قبلية صعبة، لكنه أظهر منذ صغره أخلاقًا عالية وصفات قيادية تميزت بالصدق والأمانة.

2. توفي والده عبد الله بن عبد المطلب قبل ولادته، وأمه آمنة بنت وهب عندما كان في السادسة. أصبح يتيمًا مبكرًا، مما أثر على طفولته، لكنه عاش برعاية عائلته في مكة، حيث تعلم الصبر والتحمل منذ الصغر.

3. رباه جده عبد المطلب بحنان وعطف، وبعد وفاته تولى عمه أبو طالب رعايته. وفر له أبو طالب الحماية والدعم رغم فقره، ونشأ النبي في بيئة مليئة بالتحديات، لكنه أظهر قوة شخصية واستقلالية.

4. اشتهر بين قريش بلقب الصادق الأمين لصدقه وأمانته في التعاملات ورحمته بجميع الخلائق. قال الله تعالى: "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين" (الأنبياء: 107). وكان صلى الله عليه وسلم محبوبًا لأخلاقه ومروءته، وكان الناس يثقون به في حل النزاعات وإيداع الأمانات.

5. عمل في شبابه برعي الغنم، مما علمه الصبر، ثم أصبح تاجرًا ناجحًا مع السيدة خديجة بنت خويلد- رضي الله عنها. أظهر مهارة ونزاهة في تجارته، وسافر إلى الشام، حيث لفتت أخلاقه انتباه الراهب بحيرى.

6. تزوج خديجة-رضي الله عنها- وهو في الـ25 وهي في الـ40. كانت سيدة أعمال ناجحة ودعمته ماديًا ومعنويًا. أنجبت له أبناءه، وكانت أول من آمن به وسانده في دعوته.

7. تلقى صلى الله عليه وسلم الوحي الأول عام 610م في غار حراء من جبريل- عليه السلام: "اقرأ باسم ربك الذي خلق" (العلق: 1). كان في الأربعين، وبدأت رسالته النبوية، فارتعد وعاد إلى خديجة التي احتوته وطمأنته.

8. دعا إلى التوحيد سرًا لثلاث سنوات، فآمن به القليلون مثل خديجة وعلي وأبو بكر. ثم دعا علانية، فواجه اضطهادًا شديدًا من قريش لرفضهم ترك عبادة الأصنام.

9. هاجر، صلى الله عليه وسلم، إلى المدينة عام 622م مع أصحابه هربًا من اضطهاد قريش. كانت الهجرة نقطة تحول، وبداية التقويم الهجري. استقبله أهل المدينة بحفاوة، وبدأ بناء مجتمع إسلامي.

10. أسس دولة إسلامية في المدينة، ووضع ميثاق التعايش بين المسلمين واليهود والقبائل، وأسس للأخلاق الحسنة، قال الله تعالى: "وإنك لعلى خلق عظيم" (القلم: 4). وقد وحّد القبائل وأسس نظامًا عادلًا للحياة.

11. خاض معركة بدر عام 624م وانتصر رغم قلة المسلمين، ثم أحد والخندق للدفاع عن الإسلام. كانت هذه المعارك للحفاظ على المجتمع الإسلامي ضد هجمات قريش.

12. وقّع صلح الحديبية عام 628م مع قريش، مما سمح بنشر الإسلام بسلام. قال الله: "وادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة" (النحل: 125)؛ وقد عزز الصلح مكانة المسلمين.

13. فتح مكة عام 630م سلميًا، وعفا عن أهلها قائلاً: "اذهبوا فأنتم الطلقاء" (حديث صحيح). وأظهر رحمة عظيمة رغم اضطهادهم السابق له ولأصحابه.

14. أرسل رسائل إلى ملوك الروم والفرس والحبشة، داعيًا للإسلام بأسلوب حكيم دبلوماسي رائع. دعوته العالمية عززت انتشار الإسلام خارج الجزيرة العربية، واستجاب البعض لهذه الرسائل.

15. أدى حجة الوداع عام 632م، وألقى خطبة تاريخية أكدت المساواة وحقوق الإنسان. دعا إلى التمسك بالقرآن والسنة، وحذر من الفرقة بين المسلمين.

16. توفي في المدينة يوم الإثنين 12 ربيع الأول 632م عن عمر 63 سنة. ترك إرثًا عظيمًا، وكان وفاته صدمة للمسلمين، لكنهم واصلوا نشر دعوة التوحيد.

17. تميز، صلى الله عليه وسلم، بالرحمة والصبر والعدل، وكان قدوة في التعامل مع الفقراء والأغنياء، ويحترم الجميع بغض النظر عن مكانتهم.

18. تزوج عدة نساء لأغراض دينية وسياسية، مثل توطيد العلاقات بين القبائل. أمهات المؤمنين، مثل عائشة وأم سلمة، وأصبحن أمهات المؤمنين وكنّ قدوة في تعليم الدين ونشره.

19. ترك القرآن والسنة كمرجعين: "تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدأ" (حديث صحيح). هما مصدرا الهداية للمسلمين في العقيدة والتشريع والأخلاق.

20. خاتم الأنبياء برسالة عالمية: "قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعًا" (الأعراف: 158). وكانت رسالته موجهة للبشرية جمعاء، تحث على التوحيد ومكارم الأخلاق.

