كتب - علي شبل:

أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن إحياء ذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم يُعد من الأعمال المشروعة التي تعبر عن الامتنان لنعمة الرسالة، مشيرًا إلى أن الفرح بميلاد النبي الكريم يدخل ضمن مظاهر شكر الله على فضله.

وأوضح عثمان، خلال لقائه مع الإعلامي مهند السادات في برنامج «فتاوى الناس» على قناة الناس، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين لأنه اليوم الذي وُلد فيه، وهو ما يدل على جواز تخصيص هذا اليوم بالاحتفاء، واستحضار فضله، وذكر شمائله.

وأشار إلى أن الصحابة لم يحتفلوا بالمولد النبوي لأنهم كانوا يعيشون في حضرة النبي، أما بعد وفاته، فقد دأب المسلمون عبر العصور على إحياء هذه المناسبة، تعبيرًا عن حبهم وتقديرهم لسيرته العطرة، دون أن يجعلوا منها عيدًا شرعيًا، بل مناسبة دينية تُستحضر فيها القيم والمبادئ التي جاء بها الإسلام.

وأضاف أن مظاهر الاحتفال، مثل إعداد الحلوى، أو إقامة مجالس الذكر، أو تقديم الطعام، لا تتعارض مع الدين، بل تُعد من صور التعبير عن الفرح برسول الله، مؤكدًا أن هذه الأعمال تُعزز الارتباط الروحي بالنبي وتُسهم في رفع البلاء عن الأمة.

