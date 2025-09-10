كتب - علي شبل:

فتوى في الطلاق، كشف عنها الدكتور عطية لاشين، أستاذ الشريعة وعضو لجنة الفتوى الرئيسة بالأزهر، رداً على سؤال تلقاه من سيدة تقول في رسالتها: سنحرر قسيمة طلاق رسمي أنا وزجي من اجل الحصول على معاش والدي ثم نتزوج عرفيا ، فما حكم هذا العمل؟

وفي رده، يقول العالم الأزهري ان الحيل التي يقصد بها تحليل الحرام، أو تحريم الحلال حيل باطلة ولا يترتب عليها الهدف المقصود منها ويظل الشيء رغم وجود الحيلة محرما.

وأضاف لاشين، في بيان فتواه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: الزوجان اللذان يريدان التحايل على أموال الدولة، وهي محرمة عليهم فيحتالون على تحليلها، وإباحتها تظل أموال الدولة محرمة عليهم، حيث يقدمان على تحرير قسيمة طلاق ثم يقومان بعد تحرير هذه القسيمة بضرب عقد زواج عرفي ، ثم تقديم قسيمة الطلاق لوزارة التضامن الاجتماعي لتتمكن الزوجة من صرف معاش والدها الذي قد يكون مغريا.

وتابع عضو لجنة الفتوى الرئيسة بالأزهر: أقول هذا العمل حرام والمعاش الذي تأخذه الزوجة سحت لأن من شروط حل المعاش لها أن تكون إما مطلقة بالفعل ظاهرا وباطنا ، أو أرملة مات عنها زوجها وصاحبة السؤال ليست كذلك بل هي زوجة بالفعل، ثم إنهما قد يعرضان أنفسهما للمساءلة الجنائية إذ هي أمام الدولة، وفي الأوراق الرسمية مطلقة بينما لا تزال زوجة بمقتضي هذا العقد العرفي وهذا جمع بين النقيضين.

وختم لاشين فتواه محذرا من أنه يزداد الأمر خطورة حينما تكون الطلقة الرسمية هي الثالثة فتكون حينئذ بائنة بينونة كبرى لا يحلها عقد عرفي ولا رسمي فتكون العشرة بينهما سفاحا، وليست نكاحا.. والله أعلم.

