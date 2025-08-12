ما حكم الوضوء لمن يعاني عذرًا دائمًا؟.. أمين الفتوى يجيب

كتب - علي شبل:

أوضح الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم الوضوء لمن يعاني عذرًا دائما، قائلًا إنه إذا كان لدى الإنسان عذر دائم مثل سلس البول، فيجب عليه أن يستنجي ويتوضأ بعد دخول وقت الصلاة، ثم يصلي بهذا الوضوء، ما شاء من الفروض، والنوافل، وقراءة القرآن حتى يخرج وقت الصلاة.

وأوضح خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء، أن من لديه هذا العذر المستديم لا يضره ما يخرج منه أثناء الوقت بعد الوضوء، بشرط أن يكون الوضوء بعد دخول الوقت، وأن يحرص على النظافة، وإزالة الأثر قدر المستطاع قبل الوضوء.

وأضاف أمين الفتوى أن المصاب بالعذر يمكنه بوضوء واحد بعد دخول الوقت أن يصلي الفرض وسننه، بل وله أن يصلي أكثر من فرض إذا كان وقت الفرض الثاني قد دخل، وهو على وضوئه، مشيرًا إلى أن هذا من التيسير الذي جاءت به الشريعة.

