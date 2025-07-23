أمين الفتوى: الفن الذي يصلح المجتمع لا شك في أنه حلال شرعًا

كتب - علي شبل:

أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الفن في ذاته ليس حراماً كما يظن البعض، بل هو حلال إذا كان مهذباً ويؤدي دوره في إصلاح المجتمع ونشر القيم والوعي بين الناس، مؤكداً: "لو كان الفن رسالة توعوية تصحي المجتمع وتنبهه لمصيبة تحدث فيه، فلا يشك أحد في أنه حلال".

وأضاف الشيخ عويضة عثمان، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، أن هناك أعمالاً فنية قدمت رسائل مجتمعية راقية، مثل التوعية بمخاطر المخدرات، أو تناول قضايا مثل زواج القاصرات، وأخرى تناولت العلاقة بين الحماة وزوجة الابن، لافتاً إلى أن تلك الموضوعات الموروثة عندما تُعرض بطريقة فنية راقية تؤدي رسالتها بوضوح.

وشدد أمين الفتوى على أن الفن الذي يفسد الأخلاق ويُسهم في التردي الأخلاقي لا يُسمى فناً من الأساس، قائلاً: "هذا لا علاقة له بالفن، لأن الفن الحقيقي يربي ويُصلح".

وتابع: "قد يقدم الفنان في ربع ساعة ما قد يقدمه شيخ في درس كامل بالمسجد، المهم أن تصل الرسالة الصحيحة للناس".

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