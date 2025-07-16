كتب - علي شبل:

كشفت الدكتورة نيفين مختار، الداعية الإسلامية، عن أفضل مواضع الدعاء في الصلاة والمستحب منها، مؤكدة أن الاجتهاد في الدعاء أثناء الصلاة لا يكون في جميع المواضع، حيث ان هناك مواضع محددة في الصلاة مخصصة للدعاء، وأخرى لا يُشرع فيها.

وقالت الداعية، خلال لقائها مع الإعلامية آية شعيب، في برنامج «أنا وهو وهي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الركوع ليس موضعًا للدعاء، بل للتعظيم، مستندة إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء.

وأوضحت الدكتورة نيفين مختار أن السجود يُعد من أهم المواضع التي يُستحب فيها الدعاء، لأنه أقرب ما يكون العبد من ربه، وكذلك بعد الانتهاء من التحيات وقبل التسليم يُعد من المواضع المستحبة للدعاء، ولكن لا يصح الإطالة في هذا الموضع إذا كنت تؤم الناس، حتى لا تثقل عليهم.

وختمت الداعية على ضرورة الالتزام بالسنة في أداء الصلاة، موضحة أنه لا يجوز إطالة الدعاء في السجود أو أثناء الإمامة.

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