كتب- محمد قادوس:

تأثر الإعلامي زياد الشهري بحديث حاجة مصرية بكت حزنا على أدائها فريضة بالحج بمفردها دون زوجها الذي توفاه الله.

وذكرت الحاجة: أنا بقالي 15 سنة أقدم على الحج أنا وزوجي، جاء دورنا لكن زوجي توفى وجيت لوحدي.

وأضافت الحاجة أن زوجها توفى إلا أنها تشعر بأنه معها وحولها، الأمر الذي جعل المذيع يتأثر ويسألها على سبب تعلقها في زوجها.

وأجابت الحاجة بأنها قضت 43 عاما مع زوجها الذي لم يجعلها حزين أو يتسبب في معاناتها.