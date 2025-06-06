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فيديو مؤثر.. مصرية تبكي في عرفات: بعد انتظار 15 سنة جاء دورنا للحج لكن زوجي توفي وجيت لوحدي

04:36 م الجمعة 06 يونيو 2025

عرفات

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كتب- محمد قادوس:

تأثر الإعلامي زياد الشهري بحديث حاجة مصرية بكت حزنا على أدائها فريضة بالحج بمفردها دون زوجها الذي توفاه الله.

وذكرت الحاجة: أنا بقالي 15 سنة أقدم على الحج أنا وزوجي، جاء دورنا لكن زوجي توفى وجيت لوحدي.

وأضافت الحاجة أن زوجها توفى إلا أنها تشعر بأنه معها وحولها، الأمر الذي جعل المذيع يتأثر ويسألها على سبب تعلقها في زوجها.

وأجابت الحاجة بأنها قضت 43 عاما مع زوجها الذي لم يجعلها حزين أو يتسبب في معاناتها.

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عرفات الإعلامي زياد الشهري
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