هل هي بدعة ؟.. أمين الفتوى يوضح حكم قراءة سورة الإخلاص على المتوفى 1000 مرة

كتب- علي شبل:

كشف الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حكم قراءة سورة الإخلاص ألف مرة على روح المتوفى، وهل تعد من الأمور المباحة شرعًا، أم تدخل ضمن البدع المستحدثة في الدين.

وردًا على سؤال تلقاه حول حكم ما يُعرف بـ"العَتاقة" وهي قراءة سورة الإخلاص (قل هو الله أحد) ألف مرة على روح الميت، أكد أمين الفتوى أن قراءة سورة الإخلاص على روح المتوفى 1000 مرة لا مانع منه شرعًا، طالما قُصد به الدعاء والرحمة للميت، وكان بنية صالحة.

وأوضح وسام، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين: "هذا الأمر من المجرَّبات، أي ما جُرّب من قِبل بعض عباد الله الصالحين ووجدوا فيه نفعًا، بل وشاهدوا من الرؤى ما يدل على نفع هذه القراءة للميت وبشرى بنجاته، فلا مانع منها بإذن الله".

وأضاف: "إذا قرأ الإنسان سورة الإخلاص عددًا معينًا كألف مرة، بنية أن يُخفف الله عن الميت أو يعتقه من عذاب القبر أو يدخل عليه السرور، فذلك من الوسائل المشروعة في الدعاء والرجاء، والله يعطي كل عبدٍ على قدر نيته، ربنا يديكم على قد نيتكم، ويعتق موتاكم من النار، ويجعل هذا العمل في ميزان حسناتكم".



اقرأ أيضًا:

هل يصل ثواب الطاعة للصغار قبل البلوغ والتكليف؟.. الإفتاء تكشف



