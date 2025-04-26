أمين الفتوى يوضح جزاء من يمنع الميراث عن أخواته: يمنع الله عنه ميراثه في الجنة (فيديو)

كتب- علي شبل:

حذر الشيخ إبراهيم عبدالسلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من التعدي على حقوق العباد الميراث، مؤكدا أن من يفعل ذلك يعرض نفسه لسخط الله تعالى وغضبه.

وعن حكم الامتناع عن توريث الأخوات، أكد أمين الفتوى أن من يفعل ذلك الأمر في أخواته سرعان ما يمنع الله سبحانه وتعالى عنه ميراثه من الجنة.

وأوضح كمال، خلال حديثه في برنامج "فتاوى الناس"، الذي تقدمه الإعلامية زينب سعد الدين عبر قناة الناس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من قطع ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة"، مشيرًا إلى أن من يتعدى على حقوق العباد والميراث يعرض نفسه لسخط الله سبحانه وتعالى، وأن ذلك الأمر ليس فيه أي تهاون نهائي.

وأضاف أن آيات الميراث التي وردت في القرآن الكريم حثتنا على الامتناع عن ذلك الأمر، مستندًا إلى قوله تعالى: "إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا إنما يأكلون في بطونهم نارًا وسيصلون سعيرًا".

اقرأ أيضًا:

هل يصل ثواب الطاعة للصغار قبل البلوغ والتكليف؟.. الإفتاء تكشف

بالفيديو| أمين الفتوى يوضح هل الصلاة الفائتة دين على العبد يجب قضاؤه

هل يجوز المسح على الحجاب أثناء الوضوء؟.. أزهري يوضح الطريقة الصحيحة