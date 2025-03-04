أيمن أبو عمر: الرحمة بالمرضى باب من أبواب الجنة

كتب- محمد قادوس:

أكد الدكتور أيمن أبو عمر، من علماء وزارة الأوقاف، أن الرحمة بالمرضى من أعظم القيم الإنسانية التي دعا إليها الإسلام، مشيرًا إلى أن المرض ليس اختبارًا للمريض فحسب، بل هو اختبار أيضًا لمن حوله في مدى صبرهم ورحمتهم وإنسانيتهم.

وأوضح خلال حلقة برنامج "رجماء بينهم"، المذاع على قناة" الناس": أن المريض يمر بمرحلة ضعف واحتياج، ويحتاج إلى كلمة طيبة ترفع من معنوياته بدلًا من كلمات تثقل عليه، مشددًا على أهمية أن نكون سندًا للمرضى، خاصة إذا كانوا من أهلنا وأقاربنا.

وأشار إلى أن زيارة المرضى لها أجر عظيم عند الله، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "من عاد مريضًا نادى منادٍ من السماء: طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلًا"، مؤكدا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور المرضى بنفسه، ويواسيهم بكلمات طيبة ودعوات صادقة، مثل دعائه: "اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفِ أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقمًا".

كما شدد على أهمية مراعاة الحالة النفسية للمريض، وعدم إشعاره بأنه عبء، بل ينبغي أن يشعر بالحب والاهتمام والدعم، مشيرا إلى حديث قدسي عظيم، حيث يقول الله تعالى: "يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني، قال: يا رب، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانًا مرض فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده".

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