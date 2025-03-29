فيديو- ‏دعاء ختم القرآن الكريم في ‎المسجد الحرام

مصراوي:

شهدت ليلة 29 من رمضان 1446 آخر الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان 2025، دعاء ختم القرآن الكريم، في المسجد الحرام بمكة المكرمة، وسط دعوات وتأمين ملايين المصلين الذين ملأوا جنبات ومحيط المسجد الحرام.

ابتهل بدعاء ختم القرآن، الدكتور عبدالرحمن السديس، رئيس شؤون الحرمين الشريفين، إمام وخطيب المسجد الحرام، وتأثر خلفه آلاف المصلين، داعين أن يتقبل الله صيامهم وقيامهم وصالح دعواتهم وسائر أعمالهم، راجين الرحمة والمغفرة ودخول الجنة.

وكان الحرم المكي الشريف شهد ازدحاما كبيرا من المعتمرين الزائرين، وصلت أعدادهم حسب بعض التقديرات إلى أكتر من 3 ملايين، وفي ظل اكتمال التوسعة الجديدة، امتدت صفوف المصلين إلى منطقة المعلاة التي تبعد عن الحرم المكي 3.5 كم.

للمرة الأولى في تاريخ بيت الله الحرام.. امتلاء الحرم المكي ووصول صفوف المعتمرين الى منطقة المعلاة التي تبعد عن الحرم المكي 3 كم نصف#متداول #رمضان #ليلة_القدر #سوشال_الوكيل pic.twitter.com/MFCanhld2H — Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) March 26, 2025

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