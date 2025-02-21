"ارقي نفسك بهذه الطريقة".. روشتة أمين الفتوى لعلاج الهموم وقلة البركة والرزق (فيديو)

كتب - علي شبل:

كشف الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن روشتة إيمانية تعالج الشعور بالكروب وتزايد الهموم والإحساس بعدم البركة وقلة الرزق.

في البداية، شدد أمين الفتوى على أنه يجب على الإنسان عند عدم توفيقه في بعض أموره الحياته أو تعطلها، عدم الاعتقاد بأن هناك شخصا تعمد ضرره بـ«السحر أو العمل»، موضحًا أنه يجب أخذ «عالم الأسباب» بعين الاعتبار.

وأضاف ربيع، خلال لقائه ببرنامج فتاوى الناس عبر فضائية الناس، أنه يجب ربط أمور الحياة بالأسباب وليس بالسحر أو الأعمال وغيرها، "أما إذا كانت الحياة تسير بشكل طبيعي ولكن لا يوجد بركة، أو عند حدوث تعطلات في حياة الشخص دون سبب، فيجب على العبد في هذه الحالة أن يرقي نفسه بنفسه (أي يضع يده على جسده ويقرأ ما تيسر من كتاب الله بدءًا من سورة الفاتحة وحتى سورة الناس)، لكن دون اللجوء إلى ما يُعرف بالراقي بالقرآن أو المعالج القرآني أو شخص مختص".

وأوضح أمين الفتوى أن من الأمور التي ينبغي على العبد القيام بها حال مروره بكرب أو ضيق، هي الإكثار من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهى مذهبة للهموم ومجلبة للرزق، والله سبحانه وتعالى يذهب بها كل كرب، مستشهدًا بحديث الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلثا الليل قام فقال يا أيها الناس اذكروا الله اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه، قال أبي: قلت، يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي، فقال ما شئت، قال: قلت الربع، قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك، قلت: النصف، قال: ما شئت فإن زدت فهو خير لك، قال: قلت فالثلثين، قال: ما شئت فإن زدت فهو خير لك، قلت أجعل لك صلاتي كلها، قال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك».

اقرأ أيضًا:

قبل الدعاء للبوذي والغناء حلال.. آراء للداعية الإماراتي وسيم يوسف مثيرة للجدل

هل يستحب رفع الأذان لصلاة الجماعة في مقر العمل أو المنزل؟.. أمين الفتوى يوضح (فيديو)

الداعية وسيم يوسف ينتقد الدعاء لمرضى المسلمين فقط: لماذا لا ندعو للمسيحي واليهودي والبوذي؟

زوجتي تتبادل رسائل غرامية مع شخص يعدها بالزواج فما حكم كل منهما؟.. رد غاضب من عالم أزهري

بسبب ثعلب ماكر.. تعطل نظام الأذان في أحد المساجد بتركيا (صور)

بالفيديو| المفتي السابق يحسم حكم كشف طبيب النساء على المرأة المريضة في نهار رمضان