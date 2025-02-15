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متى يحق للزوجة الحصول على نصف ثروة طليقها؟.. مبروك عطية يجيب

04:16 م السبت 15 فبراير 2025

الدكتور مبروك عطية

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كتب- محمد قادوس:

تلقي الدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، سؤال من الإعلامية ياسمين عز، قالت فيه" متى يحق للزوجة الحصول على نصف ثروة طليقها؟

وقال أستاذ الشريعة الإسلامية، إنه لا يوجد شيء في الدين يقول إنه يحق للزوجة الحصول على نصف ثروة طليقها، مشيرًا إلى أن الزوجة وفقًا للشرع لها الربع أو الثمن.

وأضاف عطية، خلال لقائه ببرنامج" كلام الناس" المذاع عبر قناة" إم بي سي مصر": أن حق الكد والسعاية أمر مختلف، متابعًا: ده حاجة تانية ممكن تاخد الثروة كلها، بحسب ما قدمت.

وأشار أستاذ الشريعة الإسلامية إلى أن القاضي يحكم بما أمامه من أوراق وأدلة وشهود، لتقدير حق الكد والسعاية للزوجة.

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الدكتور مبروك عطية جامعة الأزهر الشريف الشريعة الإسلامية
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