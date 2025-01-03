فيديو- أمين الفتوى يحذر المدرسين: فلوس الدروس الخصوصية حرام في هذه الحالة

كـتب- علي شبل:

حذر الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، المدرسين من المال المكتسب من الدروس الخصوصية، قائلًا إنه لا يجوز للمعلم أن يُعطي هذه الدروس بشكل لا يسمح ولا يأذن به القانون.

وأضاف الورداني، خلال إحدى حلقات برنامج «مع الناس» الذي يُذاع عبر قناة «الناس»، أن ما جاء به القانون ومنعه ولي الأمر ينتقل من الإباحة إلى الحُرمة الشرعية، ففي حالة تجريم الدروس الخصوصية كما هو الحال الآن، فالمنع هو الأساس.

وأضاف أمين الفتوى أنه إذا كانت الدروس الخصوصية في إطار أن الشخص لا يقوم بواجبه وفي الوقت نفسه يُعطي دروسا خصوصية بالمخالفة للقانون، فهو يُعتبر مقصرًا في واجبه ومخالفًا للقانون، ففي هذه الحالة عليه أن يقوم بواجبه وتكون الدروس الخصوصية ممنوعة لمخالفة القانون.

واستشهد الورداني بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من سلك طريقًا يطلب فيه علماً سلك الله به طريقاً من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض، والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بخط وافر»، مُضيفًا أنه لابد أن يكون أهل العلم من أهل صيانة هذا المجال الشريف عن كل مخالفة.

اقرأ أيضًا:

وقعت مع خطيبي في محرمات لم تصل للزنى فما كفارة ذلك؟.. نصيحتان من علي جمعة



خلعت زوجي وأقابله في البيت بدون الأولاد.. فهل عليّ ذنب؟.. رد مفاجئ من أمين الفتوى



