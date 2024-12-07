داعية إسلامي: هذا الدعاء يفتح أبواب الرحمة والمغفرة

كتب- محمد قادوس:

قال الشيخ أحمد الطلحي، الداعية الإسلامي، إن صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: "اللهم صل وسلم على عين الرحمة الربانية، والياقوتة المتحققة، الحائط بمركز الفهوم والمعاني، ونور الأكوان المتكونة في الإنسان"، لها أهمية كبيرة فى حياة المسلم.

وأضاف الطلحي، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة" الناس" في هذه الصلاة، نجد الدعاء إلى الحق الذي تجسد في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي جاء بالحق من الله عز وجل، وجاء بالقرآن والسنة التي أوحاها الله له، فالصلاة على النبي هي دعوة لنا أن نلتزم بالحق وأن نتبع سنة الحبيب الأعظم.

كما أوضح الداعية معنى قوله: "اللهم صل وسلم على طلعة الحق بالحق، هذه دعوة لله سبحانه وتعالى أن يصل إلى من كانت طلعتهم في هذا الوجود نشرًا للحق بالحق، أي أن الصلاة هنا تدعو للحق بالحق، وهذا هو شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي جاء بالحق من الله تعالى".

وقال: "الكنز الأعظم في حياتنا هو النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي عرفنا بالله، وعرفنا الخير، وهدانا إلى سبل الحق. إنه كنزنا في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة".

وتابع الداعية أن النور الذي في قلب النبي صلى الله عليه وسلم هو نور عزيز لا يعلمه إلا من يستحقه، مضيفا: "النور الذي أفاضه الله تعالى على نبيه هو نور عظيم، يعلمه فقط من يسعى لطلبه، ولا يتمكن منه إلا من اجتهد في التعلم من القرآن والسنة".

واستشهد الطلحي بحديث الإمام أحمد بن محمد التيجاني: "هذه الصلاة على رسول الله هي دعاء للتقرب إلى الله، ولا يمكن للإنسان أن يتعرف على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالصلاة عليه والتقرب من الله بتلك الصلاة"، لافتا إلى أنه إذا أردنا أن نعرف رسولنا الكريم، فعلينا أن نكثر من الصلاة عليه ونتعرف عليه أكثر.

وقال الداعية إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي دعاء عظيم، يفتح لنا أبواب الرحمة والمغفرة، ويقربنا إلى الله سبحانه وتعالى، لذلك، يجب أن لا ننسى أن نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بشكل مستمر، فهي سبب لفوزنا في الدنيا والآخرة.