إمام المسجد النبوي: الصلاة هي أحب الأعمال إلى الله والسجود وأفضل أفعالها

كـتب- علي شبل:

أوصى إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالمحسن القاسم بتقوى الله في السر.

وبيَّن إمام وخطيب المسجد النبوي أن السجود بين الله به تتجلى العبودية لله في أكمل صورها وأعظم معانيها وأعم معانيها.

وأشار إلى أن كثرة ذكر السجود في القرآن تكون تارة أمرًا به وتارة تكون ذمًا لمن تركه، وتارة ثناءً على فاعله، وتارة إخبارًا عن سجود عظماء الخليقة وعمومهم.

وأفاد إمام وخطيب المسجد النبوي أن النبي صلى الله عليه وسلم يظهر افتقاره وذله لله بطول السجود والقيام، مبينًا أن أحب الأعمال إلى الله هي الصلاة والسجود وأفضل أفعالها ولا يتكرر في ركن مرتين في غير الصلاة ونصيب الأرض منه أكثر من جميع الأفعال.

وعرف السجود بأنه خضوع بين يدي الله وخشوع وتذلل لعظمته، فالله وحده سبب لرفع الدرجات وحط السيئات, مؤكدًا أن السجود حق لله فلا يسجد لشيء من المخلوقات وإن كبرت قال تعالى ((وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۚ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ)).

وبيَّن إمام وخطيب المسجد النبوي أن من امتنع أن يذل لله سيذل لغير الله، موضحًا أن كل من لم يذل لله ويخضع له توعده الله بالنار قال تعالى ((إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ)).

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