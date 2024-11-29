متى يعدل المجتهد عن الحكم.. 6 أنواع للاستحسان يكشف عنها عالم أزهري

كـتب- علي شبل:

كشف الدكتور عطية لاشين، أستاذ الشريعة وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، عن معنى الاستحسان وأنواعه مع الأمثلة عليه، وذلك خلال رده على سؤال تلقاه من شخص يقول: ما تعريف الاستحسان؟ وما أنواعه؟ وهل يمكن ذكر مثال يوضح ذلك؟

وفي رده، عرف لاشين الاستحسان، قائلًا: الاستحسان في اللغة: مأخوذ من الحُسن، أي طلب الشيء الحَسَن.

وفي الاصطلاح: "هو عدول المجتهد عن الحكم في مسألة بمثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه لوجه أقوى يقتضي هذا العدول."

أما أنواع الاستحسان، فأوضحها لاشين، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، وهي:

1. استحسان بالنص: وهو العدول عن القياس الظاهر بسبب وجود نص شرعي يقتضي ذلك.

مثال: جواز بيع العرايا استثناءً من منع بيع الطعام بالطعام إلا بالتماثل، وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق."

2. استحسان بالإجماع: وهو العدول عن القياس بسبب وجود إجماع على حكم يخالف القياس.

مثال: إجماع العلماء على جواز استئجار الأجير الخاص، مثل العمال والخدم، رغم أن القياس يمنع الإجارة لأنها بيع منافع غير موجودة وقت العقد.

3. استحسان بالقياس الخفي: وهو ترجيح قياس خفي على قياس جلي لدليل أقوى.

مثال: في مسألة وقف الأرض الزراعية دون النص في وثيقة الوقف على دخول مرافقها (كحق المرور وحق الشرب).

القياس الجلي: قياس الوقف على البيع، حيث لا يدخل في شراء الأرض إلا ما نص عليه.

القياس الخفي: قياس الوقف على الإجارة، حيث تدخل مرافق الأرض تبعاً لعقد الإجارة لتحقيق الانتفاع.

الترجيح: الأخذ بالقياس الخفي، استحساناً، لأن الانتفاع بالوقف يتوقف على دخول المرافق.

4. استحسان بالمصلحة المرسلة: وهو العدول عن القياس لمصلحة معتبرة شرعاً.

مثال: جواز حفر الآبار في الطرق العامة لتوفير الماء رغم أنه ملك عام.

5. استحسان بالضرورة: وهو العدول عن القياس لوجود ضرورة تقتضي ذلك.

مثال: أكل الميتة عند الضرورة.

6. استحسان بالعرف: وهو العدول عن القياس بسبب العرف السائد.

مثال: جواز المعاملة بالإيجار السنوي مقدماً استناداً إلى العرف.

وفي خلاصة فتواه، ختم لاشين، موضحا أن الاستحسان أداة فقهية تستخدمها بعض المذاهب، وعلى رأسها المذهب الحنفي، لترجيح حكم يخالف القياس الظاهري بناءً على نص، أو إجماع، أو مصلحة، أو عرف، أو قياس خفي أقوى.. والله أعلم.

اقرأ أيضًا:

كيف تؤدى صلاة الاستسقاء؟ وما الدعاء الوارد فيها؟

هل فيها شبهة ربا؟.. الإفتاء حكم شراء سيارة أو شقَّة عن طريق البنك

ترتدي النقاب وخلعته.. فهل ارتكبت معصية؟.. رد قاطع من أمين الفتوى (فيديو)

أمين الفتوى يوضح حكم بيع السجائر بالمحلات: جائز في حالة واحدة (فيديو)