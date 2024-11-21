ليه بتيجي في ربنا وعاوزين نقول رأينا؟.. خالد الجندي: يجب وضع سقف للأفكار حول وجود الله

كتب-محمد قادوس:

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على ضرورة وضع سقف للأفكار الكونية المتعلقة بوجود الله عز وجل.

وقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة خاصة بعنوان "حوار الأجيال"، ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc": أنت مضطر تحط سقف لأفكارك، ما أنت بتحط سقف للأفكار لما بتروح لدكتور وأنت مش فاهم الحالة المرضية إيه، فمبتفتيش، بتخلي الدكتور يشوف شغله.

وأوضح: بتحط سقف لأفكارك لما بتسلم بيتك لمهندس يبنيهولك، فمبتفتيش وبتخلي المهندس يحسبها بالسيخ والمسمار وشكارة الأسمنت.. بتسلم نفسك لما تقعد في طيارة سايب الكابتن سايق الطيارة، وحياتك متوقفة على قراراته، ورضيت بهذا لأنك مبتفتيش.

اختتم: إحنا ليه بنيجي في الدين وبنفتي؟! بنيجي في ربنا وعاوزين نقول رأينا! ده ربنا بيقول (ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد وكل أولئك كان عنه مسئولًا)".

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