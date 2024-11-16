داعية يوضح حكم لبس السلاسل للرجال؟

كتب-محمد قادوس:

حكم لبس السلاسل للرجال؟..سؤال تلقاه مصراوي وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي والذي أوضح في رده أن الرجل يباح له لبس خاتم الفضة لما في الصحيحين من أنه صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتماً من ( فضة) كما يباح له أن يجعل طرف قبضة سيفه من الفضة لما رواه الإمام أحمد والنسائي عن أنس بن مالك قال: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم فضة.

وقال النووي في المجموع شرح المهذب: قال أصحابنا يجوز للرجل خاتم الفضة بالإجماع وأما ما سواه من حلي الفضة كالسوار والدملج والطوق ونحوها فقطع الجمهور بتحريمها.

وأضاف علي في رده لمصراوي: أن لبس الرجل السلاسل والأساور للزينة فإنه لا يجوز، سواء كانت من فضة أم من غيرها من المعادن، لما فيه من التشبه بالنساء، فكل ما اختص به الرجال شرعاً أو عرفاً منع منه النساء، وكل ما اختصت النساء به شرعاً أو عرفاً منع منه الرجال.

وأوضح الداعية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء. كما في الحديث الذي رواه البخاري وغيره، فالحاصل أن استخدام السلاسل والأساورة بالنسبة للرجال محرم باتفاق العلماء.

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