مجدي عاشور يكشف عن نصيحة نبوية ودعاء لقضاء الحاجة: لا تمل من تكراره

كـتب- علي شبل:

كشف الدكتور مجدي عاشور، مستشار المفتي وأمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن طريقة مجربة ونصيحة نبوية لقضاء الحاجة، قائلًا: إذا وفقك الله للدعاء بانكسارٍ فقد ضمن لك الإجابة.

وردا على سؤال تلقاه من شخص يقول: هل هناك دُعَاءٌ لو قُلْتُه تُقْضَى حاجَتِي؟، أجاب عاشور، مستشهدا بقول الله تعالى: (وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ)، مضيفا: فإذا كان للإنسان حاجة - مهما كانت - فَلْيَدْعُ بتذللٍ واضطرارٍ ويقين بوعد الله، وخيرٌ له أن يفعل كما جاء في الحديث الصحيح: أنَّ رجلًا ضريرَ البَصرِ أتى النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ فقالَ : ادعُ اللَّهَ أنْ يُعَافِيَني قالَ: "إنْ شئتَ دعوتُ، وإن شِئتَ صبرتَ فَهوَ خيرٌ لَكَ" . قالَ: فادعُهْ، قالَ: فأمرَهُ أن يتوضَّأَ فيُحْسِنَ وضوءَهُ ويدعوَ بِهَذا الدُّعاءِ: "اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ وأتوجَّهُ إليكَ بنبيِّكَ محمَّدٍ نبيِّ الرَّحمةِ، إنِّي توجَّهتُ بِكَ إلى ربِّي في حاجَتي هذِهِ لِتُقْضَى ليَ، اللَّهمَّ فشفِّعهُ فيَّ" . قال: ففعل الرَّجُلُ فَبَرَأَ.

وختم عاشور، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، ناصحا: فافْعَلْ ذلك وكَرِّرْه ولا تَمَلَّ ، فقد ضَمِنَ اللهُ لك الإجابةَ بما فيه خيرُك.. والله أعلم.

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