ما حكم أخذ قرض لتجهيز ابنتي للزواج؟.. أمين الفتوى يوضح رأي الشرع

حذر الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من المغالاة في تجهيز الشباب والفتيات قبل الزواج وتحميل الأسر أعباء مالية تفوق قدرتها، مطالبا بضرورة التخفيف من المغالاة في الطلبات، وعدم إرهاق الزوج أو أسرة العروس بقروض وضغوط مالية قد تفسد فرحة الزواج وتسبب مشكلات مستقبلية.

جاء ذلك في سياق رده على سؤال ورده من إحدى الأمهات حول حكم أخذ قرض لتجهيز ابنتها للزواج، موضحا أن القرض الاستهلاكي غير جائز شرعًا إلا في حالة الضرورة القصوى التي لا يمكن الاستغناء عنها.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أن الاقتراض من أجل شراء جهاز مبالغ فيه أو فوق طاقة الأسرة يثقل كاهلها بالديون ويدخلها في دوامة مديونية خطيرة، مشيرًا إلى أن الشخص قد يقترض خمسين ألفًا، ثم يُطالب بسداد سبعين أو ثمانين ألفًا مع الفوائد، وهو ما لا يقدر عليه، فيؤدي إلى مشاكل مالية وربما قضايا.

وأضاف أن المجتمع بحاجة إلى مراجعة ثقافة المغالاة في تجهيز البنات والشباب، وعدم تقليد الآخرين بلا داعٍ، موضحًا أن كثيرًا مما يُشترى لا يُستخدم أصلًا، فيكون مجرد عبء مادي ونفسي على الأسرة.

وأشار إلى أن الله تعالى لم يكلف الناس إلا ما يطيقون، حتى في العبادات، فلا يجوز أن نُكلف أنفسنا ما لا نطيق لمجرد مسايرة الناس أو إرضاء المظاهر الاجتماعية.

