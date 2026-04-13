تصاريح رسمية اعتبارا من الغد.. السعودية تعلن 4 إجراءات جديدة استعدادا لموسم الحج

كتب : مصراوي

08:26 ص 13/04/2026

الحج والعمرة

وكالات

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الاثنين، عددا من الإجراءات، استعدادا لموسم حج هذا العام، التي تهدف إلى المحافظة على سلامة الحجاج، وأداء فريضة الحج.

اشترطت وزارة الداخلية السعودية في بيان لها اعتبارا من غدًا الثلاثاء على المقيمين الراغبين في الدخول إلى العاصمة المقدسة الحصول على تصاريح رسمية من الجهات المختصة.


ومنعت دخول غير الحاصلين على هذه التصاريح، ويُستثنى من ذلك من يحمل هوية مقيم صادرة من مكة المكرمة، أو من لديه تصريح حج، أو تصريح عمل في المشاعر المقدسة.

في سياق متصل، أشارت إلى أن آخر موعد لمغادرة القادمين بتأشيرة عمرة من المملكة هو يوم السبت 18 أبريل، كما أوقفت إصدار تصاريح العمرة عبر منصة "نسك" لمواطني المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين داخل المملكة وحاملي التأشيرات الأخرى من ذات التاريخ حتى الأحد 31 مايو.

