ما عدد ركعات النوافل وأوقاتها؟.. الإفتاء توضح

06:50 م الإثنين 18 أغسطس 2025

ركعات النوافل وأوقاتها

كتب - علي شبل:

ما عدد ركعات النوافل وأوقاتها؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في بيان فتواها، أوضحت اللجنة أن الصلاة التي تُؤَدَّى قبل الصلوات الخمس المفروضة أو بعدها إمَّا أن تكون سنة مؤكدة، وهي ما واظب عليها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهي التي وردت في الحديث الشريف: «مَنْ ثَابَرَ عَلَى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ دَخَلَ الْجَنَّةَ؛ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ» أخرجه النسائي.

وتابعت لجنة الفتوى: وإما أن تكون سننًا غير مؤكدة يُندب الإتيان بها من غير تأكيد، وهي أربع كعات قبل العصر وركعتان قبل المغرب وركعتان قبل العشاء.

