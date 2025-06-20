ما حكم صلاة المنفرد والجماعة قائمة؟.. الإفتاء توضح هل صلاته صحيحة

كتب- علي شبل:

ما حكم صلاة المنفرد والجماعة قائمة؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في بيان فتواها، شددت لجنة الفتوى على أنه ينبغي على المسلم أن يتحرَّى الصلاة في جماعة؛ لِمَا لها من فضلٍ عظيم، وخيرٍ عميم، وثوابٍ جزيلٍ، وقد حثَّ عليها النبي الكريم.

وأضافت اللجنة: أما لو صلَّى الشخص منفردًا والجماعة قائمة؛ فصلاته صحيحة وتجزئه، لكنه أساء بفعله هذا؛ لمخالفته مقصود الشرع الشريف منها، ما لم يكن له عذرٌ في ترك الجماعة.

هل صلاة الرجل في البيت بزوجته يحقق لهما ثواب الجماعة؟

وكانت دار الإفتاء المصرية أوضحت في فتوى سابقة حكم صلاة الرجل بزوجته في البيت، وهل يحقق ذلك لهما ثواب صلاة الجماعة، حيث قالت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار إن صلاة الجماعة من أعظم شعائر الإسلام، أمر بها ورغَّب في أدائها بمضاعفة المثوبة عليها وتعظيم أجرها عن صلاة المنفردِ، وهي تنعقد في غير الجمعة والعيدين باجتماعِ واحدٍ مع الإمام، رجلًا كان أو امرأة، في المسجدِ وغيره.

وأضافت اللجنة في بيان فتواها: ومن ثمَّ فإن أداء الرجل بعض الصلوات المفروضة في بيتهِ مع زوجتهِ أمرٌ تتحقق به صلاة الجماعةُ، وينالَان بذلك أجرَها، ويحصل لهما عظيمُ ثوابها.

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