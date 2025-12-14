موعد أذان وصلاة الفجر اليوم الأحد 14 ديسمبر.. ودعاء بعد ختم الصلاة



مصراوي:

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.

وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الأحد 14 ديسمبر.

وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة الفجر، اليوم الأحد 14 ديسمبر، في تمام الساعة 5:10 ص، ويأتي موعد الشروق في تمام الساعة 6:43 ص، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة، اليوم الأحد 14ديسمبر:

الفجر 5:10 ص

الشروق 6:43 ص

الظُّهْرِ 11:50ص

العصر 2:38 م

المغرب 4:56 م

العشاء 6:19 م



ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة:

اللهم إنا نسألك فى فجر هذا اليوم أن تيسر لنا أمورنا وتشرح صدورنا.. وترزقنا فيه القبول والرضا والتوفيق والسداد..

اللهم لا تحرمنا خيرك بقلةِ شُـكرنا، ولا تخذلنا بقلةِ صَبرنا، ولا تُحاسِبنا بقلةِ اسَتـغفارنا، فأنت الكريمُ الذيّ وسِعت رحَمـتك كل شيء، اللهم إن كثرت ذنوبنا فاغفرها، وإن ظهرت عيوبنا فاسترها، وإن زادت همومنا فأزلها، وإن ضلّت نفوسنا فردها إليك ردًا جميلًا بلطفك وكرمك يا أرحم الراحمين.

اللهمَّ صلِّ وسلِّمْ وبارِكْ علَى عَبْدِكَ ورَسُوْلِكَ محمَّد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.. اللهم آمين يارب يارب العالمين.