غسالة الملابس.. هل تنقل العدوى؟

غسالة الملابس من الأجهزة المنزلية التي لا غني عنها في المطبخ، فهي تساعد على تنظيف الملابس والحفاظ عليها، ولكن هل تساءلت يوماً عما إذا كانت هذه الآلة التي نستخدمها يوميا قد تكون مصدرا للعدوى؟

متى تصبح غسالة الملابس خطرا؟

أشارت الدكتورة يكتيرينا بارانوفا إلى أن أحد الأسباب الرئيسية لانتشار العدوى المرتبطة بغسالة الملابس هو خلل في منظم درجة الحرارة، عندما لا يصل الماء إلى درجة حرارة الغسيل المطلوبة، فإن ذلك يوفر بيئة مثالية لنمو البكتيريا والعفن.

هذه المشكلة تشكل خطراً على الأطفال وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، وفقا لصحيفة "فيستي. رو" الروسية.

أين تختبئ الجراثيم؟

الحشية المطاطية الموجودة حول باب الغسالة هي مكان مثالي لتراكم البكتيريا والعفن، وحتى الفطريات الخطيرة مثل مثل الرشاشيات.

وبالرغم من التنظيف المنتظم، فإن هذه الأماكن الرطبة الدافئة توفر بيئة مثالية لنمو الميكروبات.

هل المطهرات هي الحل؟

يظن البعض أن استخدام كميات كبيرة من المطهرات هو الحل الأمثل لقتل الجراثيم في الغسالة، ولكن هي أن الإفراط في استخدام هذه المواد الكيميائية القوية قد يؤدي إلى ظهور سلالات بكتيرية مقاومة للمضادات الحيوية، ما يزيد من خطر الإصابة بالعدوى.

لحماية أنفسنا من خطر الإصابة بالعدوى المرتبطة بغسالة الملابس، يجب اتباع بعض النصائح البسيطة:

يجب تنظيف الغسالة بانتظام، مع التركيز على الحشية المطاطية.

استخدام دورات غسيل ذات درجة حرارة عالية لقتل البكتيريا.

ترك باب الغسالة ودرج المنظفات مفتوحين بعد كل استخدام، للسماح للهواء بالدخول وتجفيف الأجزاء الرطبة.

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