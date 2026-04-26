تحولت حياة عارضة الأزياء وصانعة المحتوى كارولينا فلوريس جوميز إلى مأساة داخل منزلها في حي بولانكو الراقي بالعاصمة المكسيكية، بعدما لقيت مصرعها في حادث إطلاق نار أثار حالة من الصدمة والجدل.

ووفقا لما توصلت إليه التحقيقات الأولية، تعرضت الشابة البالغة من العمر 27 عاما لإطلاق نار داخل شقتها، ما أدى إلى وفاتها متأثرة بإصابات متعددة في مناطق حساسة من جسدها، من بينها الرأس والرقبة، بحسب ديلي ميل.

تفاصيل مقتل ملكة جمال المكسيك

وأعلنت الجهات المختصة أن أصابع الاتهام تتجه نحو حماتها، إريكا ماريا هيريرا كوريانت، التي يُشتبه في تورطها بالجريمة، حيث اختفت عقب الحادث ولا تزال جهود البحث عنها مستمرة.

وساهمت كاميرات المراقبة داخل الشقة في كشف جانب من تفاصيل الواقعة، إذ أظهرت تحركات الضحية داخل المنزل قبل أن تدخل غرفة مع حماتها، لتسمع بعدها أصوات طلقات نارية وصراخ، ثم طلقات إضافية. وبعد ذلك، ظهرت المتهمة وهي تعود إلى غرفة المعيشة بشكل هادئ.

وخلال التحقيقات، أفاد زوج الضحية بأن والدته هي من أطلقت النار، موضحًا أنه كان موجودًا داخل الشقة برفقة طفلهما الرضيع وقت وقوع الحادث، وهو ما أثار تساؤلات حول سبب التأخر في الإبلاغ عن الجريمة حتى اليوم التالي.

من هي كارولينا فلوريس

وتعود أصول كارولينا إلى مدينة إنسينادا بولاية باها كاليفورنيا، وقد حققت شهرة بعد فوزها بلقب Miss Teen Universe Baja California عام 2017، قبل أن تتجه إلى صناعة المحتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حصدت متابعة واسعة.

ولا تزال التحقيقات جارية لكشف ملابسات الجريمة، في ظل ترجيحات بوجود خلافات أسرية أو توترات سابقة، بينما لم يتم حتى الآن تحديد الدافع الحقيقي وراء الحادث بشكل رسمي.