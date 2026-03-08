شهدت مدينة مومباي الهندية حادثة غير معتادة أثارت رعب المارة، بعد ظهور ثعبان كبير يبلغ طوله نحو سبعة أقدام على وحدة تكييف خارجية قرب البوابة رقم ثلاثة التابعة للخطوط الجوية الهندية في المطار، ما أدى إلى حالة من الارتباك بين المسافرين والموجودين في المكان.

ثعبان يلتف أسفل مروحة التكييف

وبحسب موقع إنديا توداي، كان الثعبان ملتفا أسفل مروحة التكييف الدوارة، ولم يظهر عليه أي تأثر بضجيج الحركة في محيط المطار، وهذا المشهد غير المألوف جعل الموقف يبدو أكثر إثارة للقلق بالنسبة للأشخاص الذين لا يعرفون طبيعة سلوك هذه الحيوانات.

فرق الإنقاذ تتدخل للتخلص من الثعبان

وعقب الإبلاغ عن الواقعة، تحرك فريق مختص من جمعية رعاية الحيوانات إلى المكان، وتمكن أفراد الفريق من التعامل مع الثعبان بحذر شديد، حيث جرى إخراجه من المكان بأمان دون إلحاق أي أذى به أو تعريض الموجودين للخطر.

إعادة الثعبان إلى بيئته

وتم نقل الثعبان وإطلاقه في منطقة مناسبة بعيدة عن التجمعات السكنية، لضمان سلامة السكان والحفاظ على الحيوان في بيئته الطبيعية.

ما نوع الثعبان؟

وأوضح خبراء الحياة البرية، أن الثعبان من نوع ثعبان الجرذان الهندي، وهو غير سام وينتشر في المناطق الحضرية وشبه الحضرية، ويؤدي دورا مهما في الحد من انتشار القوارض، ما يساعد على الحفاظ على التوازن البيئي.

