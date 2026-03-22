ما هي قاعدة الـ 90 ثانية؟

بحسب أبحاث علماء الأعصاب، استجابة الجسم العاطفية (كالغضب أو القلق) هي عملية بيولوجية قصيرة لا تتجاوز حوالي 90 ثانية من اللحظة التي يتعرض فيها الشخص لمثير معين.

بعد انقضاء تلك الـ 90 ثانية، تنتهي الاستجابة الكيميائية للجسم، وأي شعور يستمر بعد ذلك هو نتيجة أفكارنا التي أعدنا تشغيلها في عقلنا أي نحن نغذي الشعور بأنفسنا، وفق "alysonmstone".

لماذا تكون الـ 90 ثانية مهمة في الخلافات؟

عندما نتعرّض لموقف مثير مثل تعليق جارح من الشريك أو نقاش حاد ينطلق الجسم في استجابة عبر هرمونات التوتر (الأدرينالين والكورتيزول)، وهذه الهرمونات تصل وتختفي خلال 90 ثانية فقط.

إذا سمحت لها بالمرور دون تدخل أو تفكير يعيد إشعالها، فإن الغضب أو التوتر ينحسر طبيعيًا.

كيف توظّف قاعدة الـ 90 ثانية في علاقتك؟

توقف ودع الاستجابة تحدث

وفق "newlifewellnessclinic"، عندما تشعر بالغضب أو الانفعال، لا تتفاعل على الفور فقط لاحظ ما تشعر به لبضع لحظات دون أن تفكر في الكلام التالي أو ما ستقوله.

هذا الفعل وحده يجعلك تتجاوز المرحلة الكيميائية.

أعد تسمية شعورك

قل لنفسك بصوت هادئ: "أنا الآن أشعر بالغضب والانزعاج.

فقط تسمية الشعور تساعد القشرة الدماغية الواعية في تنظيم الاستجابة.

استخدمها لإعادة التواصل بدلًا من الجدال

بعد مرور الـ 90 ثانية، ستجد أن الرغبة في الجدال الحاد غالبًا اختفت أو تحوّلت إلى رغبة في التفاهم.

عندها يمكنك الكلام بهدوء عن ما شعرت به دون أن يكون ردك مندفعين.

كيف تنقذ هذه القاعدة العلاقات عمليًا؟

بدلاً من الرد فورًا على تعليق موجع، انتظر 90 ثانية وراقب شعورك.

بدلًا من رفع الصوت أو اتخاذ موقف دفاعي، اسم ما تشعر به بصراحة.

بعد انقضاء تلك الثواني، اختر ردك الواعي بدلًا من رد الغريزة.

اقرأ أيضا:

صدمة "شهيرة" في "توابع".. دليل نفسي لتجاوز فقدان الأب أو الأم

بعد أحداث "مناعة".. كيف تعتذرين عن عرض زواج غير مناسب بأسلوب راق؟

سلي صيامك: أغلى 5 حفلات زفاف في التاريخ.. "مش هتصدق"