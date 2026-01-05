مع انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء قد يصعب الحفاظ على دفء المنزل؟

وكشفت صحيفة "إكسبريس" البريطانية بعض النصائح التي تسهم في الحفاظ على دفء المنزل.

-يساعد سد الفجوات في إطارات النوافذ والجدران بإحكام على منع تسرب الحرارة ودخول الهواء البارد، مما يحافظ على دفء المنزل.

-لف منشفة ووضعها على الجزء السفلي من الباب لمنع دخول الهواء البارد.

- إغلاق الستائر فور غروب الشمس مساء، مما يقلل من فقدان الحرارة عن طريق حبس الهواء بين الستارة والنافذة.

-استخدام الستائر الثقيلة مما يسهم في منع دخول البرد.

-ارتداء ملابس ثقيلة وشرابات مصنوعة من الصوف.

-فتح الشبابيك صباحا لدخول أشعة الشمس للحفاظ على الدفء.

-الحرص على ممارسة تمارين خفيفة، وهذا يسهم في الشعور بالدفء.

-تناول الأطعمة والمشروبات التي تساعد على الشعور بالدفء وتقليل درجة حرارة الجسم .

اقرأ أيضا:

تجنبها فورا.. 5 أطعمة ومشروبات تهدد صحة الكلى

ليس المقلي أو المصنع.. احذر أسوأ طعام يدمر الدماغ

6 علامات تخبرك بأن كليتيك تعملان بكفاءة- اكتشفها فورا

تظهر أثناء النوم.. 6 أعراض خطيرة قد تنذر بأزمة قلبية مفاجئة



بعد تفشيها في الهند.. احذر أعراض إنفلونز الطيور المبكرة





