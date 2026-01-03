نهاية 2025.. 5 أزواج جدد وحفلات زفاف مشاهير بارزة

كان 2025 عاما سعيدا لبعض المشاهير الذين وجدوا الحب (مجددا) أو تزوجوا هذا العام، ومع نهايته، نلقي نظرة على بعض الثنائيات الجديدة غير المتوقعة وحفلات الزفاف الكبرى التي تصدرت عناوين الأخبار في عام 2025.

شيكار داوان وصوفي شاين

بعد سنوات عصيبة أعقبت طلاقه من عائشة موخرجي، وجد لاعب الكريكيت الهندي شيكار داوان الحب من جديد مع صوفي شاين.

ورغم ظهورهما المتكرر معًا، إلا أن علاقتهما أصبحت رسمية على إنستجرام عندما نشرت صوفي صورة تجمعها بشيكار مع تعليق "حبي (رمز قلب)". ومنذ ذلك الحين، نشر كل من شيكار وصوفي العديد من المنشورات ومقاطع الفيديو القصيرة التي تظهر عمق علاقتهما وحبهما.

جيف بيزوس ولورين سانشيز بيزوس

تزوج جيف بيزوس، مؤسس أمازون وأحد أثرى أثرياء العالم، من صديقته الصحفية لورين سانشيز بيزوس في حفل زفاف فخم أقيم في مدينة البندقية الإيطالية هذا العام.

وحضر حفل الزفاف، الذي بلغت تكلفته مليون دولار، نخبة من عالم التكنولوجيا والأعمال، وأقيم في الفترة من 26 إلى 28 يونيو 2025، وبالنظر إلى فخامة الحفل، فقد كان أحد أبرز حفلات الزفاف في ذلك العام.

وكان جيف متزوجا سابقا من ماكنزي سكوت ولديهما أربعة أطفال، بينما لدى لورين ثلاثة أطفال من علاقات سابقة.

كاتي بيري وجاستن ترودو

ربما كانت هذه إحدى أكثر العلاقات غير المتوقعة في عام 2025، فبينما انتشرت التكهنات حول علاقة المغنية كاتي بيري ورئيس الوزراء الكندي السابق جاستن ترودو في بداية العام، لم يتم تأكيد علاقتهما رسميا إلا مؤخرا بعد تسريب صورة لهما وهما يتبادلان القبلات على متن يخت، ما أثار دهشة رواد الإنترنت، وبعد أيام من انتشار الصورة، ظهر الثنائي علنا معا، مؤكدين بذلك علاقتهما.

أرجون تيندولكار وسانيا تشاندهوك

يستعد أسطورة الكريكيت ساشين تيندولكار ليصبح حما، بعد تسريب صور خطوبة ابنه أرجون تيندولكار وسانيا تشاندوك على مواقع التواصل الاجتماعي هذا العام، انتشرت الصور بسرعة كبيرة.

أرجون، وهو أيضًا لاعب كريكيت مثل والده، مخطوب لسانيا، وهي صديقة للعائلة، يعرف الثنائي بعضهما منذ سنوات، وقد أعلنا خطوبتهما رسمي، ولم يكشف بعد عن موعد زفافهما.

هارديك بانديا وماهيكا شارما

بعد طلاقه من الممثلة وعارضة الأزياء ناتاشا ستانكوفيتش، وشائعات علاقته بالمغني جامين واليا، أعلن لاعب الكريكيت هارديك بانديا علاقته رسميا عبر إنستجرام مع ماهيكا شارما.

ماهيكا عارضة أزياء وممثلة تبلغ من العمر 24 عاما، وعملت مع مصممين بارزين وشاركت في عدد من الأفلام.