عمرها آلاف السنين.. قصة أقدم شجرة زيتون حية في العالم (فيديو)

في قرية آنو فوفيس الواقعة غرب جزيرة كريت اليونانية، تقف شجرة زيتون استثنائية تعد من أندر الشواهد الحية على تاريخ الطبيعة.

ووفقا لموقع oddity central، تنتمي هذه الشجرة إلى صنف تسوناتي المحلي، وجرى تطعيمها على شجرة زيتون برية على ارتفاع يقارب ثلاثة أمتار، ويتميز جذعها الضخم بتكوين فريد ومعقد، إذ يبلغ محيطه نحو 12.5 مترا، فيما يصل قطره إلى 4.6 متر، ليبدو كعمل فني طبيعي يتغير شكله بمرور الزمن، في تجسيد حي لقوة الطبيعة واستمراريتها.

عمر يصعب الجزم به علميا

يظل العمر الحقيقي لشجرة زيتون فوفيس لغزا علميًا، نظرا لتحلل قلبها الخشبي منذ قرون طويلة نتيجة عملية تجدد ذاتي مستمرة، فمع تحلل الجزء الداخلي، تنمو طبقات خشبية جديدة على السطح الخارجي، ما يؤدي إلى تغير مظهر الجذع وحجمه باستمرار حتى بعد آلاف السنين.

وتشير دراسات حلقات النمو إلى أن عمر الشجرة لا يقل عن ألفي عام، في حين يرجح باحثون من جامعة كريت أن عمرها قد يصل إلى أربعة آلاف عام، وبسبب غياب وسيلة علمية دقيقة لتحديد عمر أشجار الزيتون، يبقى عمرها محل تقدير لا يقين، لكنها تعد على نطاق واسع أقدم شجرة زيتون معروفة في العالم.

معلم طبيعي وإرث تاريخي

تحظى شجرة فوفيس بمكانة خاصة باعتبارها معلمًا طبيعيا محميا، حيث تستقطب سنويًا نحو عشرين ألف زائر إلى غرب جزيرة كريت.

وتكشف المقارنات التاريخية أن عمرها يتجاوز عمر معالم شهيرة مثل معبد البارثينون، وربما سبق ظهور شخصيات تاريخية بارزة كالإسكندر الأكبر وفيثاغورس.

كما يعكس جذعها ذي اللون الأبيض المائل إلى الاحمرار قدرتها الاستثنائية على مقاومة الجفاف والحرائق والتدخلات البشرية، في وقت ما زالت فيه قادرة على الإثمار، لتبقى رمزا حيا للصمود والاستمرارية عبر العصور.