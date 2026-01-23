إعلان

فيديو.. مشهد نادر لهجرة جماعية لحيوانات برية

كتب - محمود عبده:

10:30 م 23/01/2026

هجرة حيوانات برية

ظهر لقطات فيديو نادرة، التقطها المصور إيمانويل مينا، مشهدا مذهلا لقطيع كبير من حيوانات النو "الويلدبيست" وهي ترعى في سهول كوسيني في تنزانيا، وفقا لموقع discoverafrica.

ويعد هذا الموسم جزءا من الهجرة الكبرى للحياة البرية في شرق إفريقيا، التي تعتبر من أضخم الظواهر الطبيعية في العالم، حيث تتحرك ملايين الحيوانات بحثا عن المراعي والماء، ويظهر الفيديو سلوك النو الاجتماعي وتفاعلها مع البيئة المحيطة، مع التركيز على صغارها في أسابيعها الأولى.

وأشار الخبراء إلى أن هذه المشاهد النادرة تساعد العلماء والباحثين على دراسة أنماط الهجرة وسلوك الحيوانات البرية، وكذلك تأثير التغيرات المناخية على مصادر الغذاء والمياه، مما يسهم في وضع استراتيجيات لحماية الحياة البرية في المنطقة.

