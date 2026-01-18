بعد أن أجبرها قاض على الاعتذار علنا لزوجها الخائن وعشيقته، أصبحت امرأة صينية شخصية مشهورة إلى حد ما في بلدها.

عندما اكتشفت نيو نا أن زوجها كان يخونها مع زميلة لها في العمل طوال السنوات الخمس الماضية، انتقمت من الخائنين بفضح علاقتهما، بالإضافة إلى الأدلة التي جمعتها ضدهما، وأسمائهما ومعلوماتهما الشخصية، على مواقع التواصل الاجتماعي، كان ذلك بمثابة متنفس لها، لكن أفعالها لم تخل من عواقب، بحسب odditycentral.

رفع زوج نيو وعشيقته، المتزوجة أيضا، دعوى تشهير ضدها وكسباها، وكجزء من الحكم، أمر القاضي المرأة بالاعتذار علنا لزوجها وعشيقته لمدة 15 يوما متتالية، لكنها استطاعت تحويل الإهانة الشخصية إلى انتصار.

وبحسب حكم المحكمة الذي نشرته السيدة نيو في مقاطع الفيديو الخاصة بها، يتعين عليها نشر بيان اعتذار للمدعي على حساباتها في منصتي بايدو تيبا ودويين للتواصل الاجتماعي، "وإبقائه منشورا لمدة 15 يوما على الأقل دون حذفه أو إزالته".

وفي مقاطع الفيديو التي نشرتها حتى الآن، اعتذرت المرأة بالفعل للزوجين اللذين "أساءت إليهما"، لكنها أضافت أيضا بعض المعلومات المثيرة للاهتمام إلى مقاطعها.

وتتضمن مقاطع الفيديو التي قدمتها نيو للاعتذار تسجيلات لمشتريات زوجها من السلع الفاخرة لطرف ثالث، ودليل على أنه لم يساهم في رسوم دراسة ابنتهما أو في قرض الرهن العقاري الخاص بهما، وأنه لم يكن يصطحب طفلهما من المدرسة في لويانج، حيث كانا يعيشان، بالإضافة إلى مزاعم بالعنف المنزلي، وإشارات متكررة إلى خيانة الزوج.

وحققت مقاطع الفيديو التي تم نشرها حتى الآن انتشارًا واسعًا، حيث حصدت ملايين المشاهدات وأكثر من 500 ألف إعجاب لكل منها.

ويتابع ملايين الأشخاص في جميع أنحاء البلاد هذه القضية، وينتظرون بفارغ الصبر فيديو اليوم التالي لسماع ما ستكشفه نيو، بل إن البعض يقدم لها النصائح حول كيفية نشر معلومات عن زوجها وعشيقته دون مخالفة أوامر القاضي.

وعلق أحدهم قائلا: "هذا ليس اعتذارا، بل هو إعدام علني، بل إن فيديو الاعتذار تضمن أدلة على إنفاق الزوج الخائن المال على عشيقته".

وكتب شخص آخر: "سأشاهد فيديو اعتذار السيدة نيو كل يوم".

ويبدو أن مقاطع الفيديو الاعتذارية الشهيرة لنيو قد تسببت في اضطراب في الشركة التي يعمل بها زوجها السابق وعشيقته، لدرجة أنه تم إيقافهما عن العمل.