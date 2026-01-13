إعلان

" يوم ليك ويوم عليك".. أبراج مزاجها متقلب باستمرار.. هل أحدهم في حياتك؟

كتبت- آلاء نبيل:

09:00 م 13/01/2026 تعديل في 09:07 م

الأبراج

مواليد بعض الأبراج الذي يتغير مزاجها خلال اليوم عدة مرات دون سبب واضح، ما يجعل التعامل معهم يحتاج إلى صبر ومجهود، وفقًا لموقع pinkvilla.

برج الجوزاء

يعتبر مواليد برج الجوزاء ملوك التقلبات بلا منازع، وذلك لأن مزاجه يتغير في دقائق بين الضحك والصمت، والحماس والملل، ما يجعل التعامل معه مغامرة يومية.

برج السرطان

مولود برج السرطان عاطفي جدًا ويتأثر بأدق التفاصيل يومه يمكن أن يبدأ بحالة حب واهتمام، وينتهي بانسحاب مفاجئ دون سبب واضح.

برج الحوت

حساسية مواليد برج الحوت العالية تجعله يعيش تقلبات نفسية متكررة، و مزاجه مرتبط بأفكاره ومشاعره الداخلية أكثر من الواقع.

برج القوس

يحب مولود برج القوس الحرية والمغامرة، لكن ملله السريع يجعله متقلب المزاج بين الانطلاق والرغبة في العزلة.

الأبراج برج الحوت برج الجوزاء برج السرطان برج القوس

