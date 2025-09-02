مشروب "البروفي".. ترند خطير قد يسبب السرطان وزيادة الوزن

كتبت- شيماء مرسي

حذر خبير اللياقة البدنية آدم كلارك من انتشار ترند جديد على وسائل التواصل الاجتماعي يعرف باسم "البروفي"، إذ يضيف الرياضيون مسحوق البروتين إلى القهوة لزيادة كتلة العضلات، وتعزيز صحة العظام، والوقاية من أمراض منتصف العمر مثل هشاشة العظام.

ويعتمد هذا الترند على خلط مسحوق البروتين بفنجان القهوة ثم سكبه على الثلج لتحضير قهوة مثلجة غنية بالبروتين.

لكن "كلارك" شدد على أن الإفراط في تناول البروتين قد يقلب الفوائد إلى أضرار، إذ تختلف الكمية المطلوبة من شخص لآخر تبعًا للوزن ومستوى النشاط البدني، وتجاوز الحد الموصى به قد يؤدي إلى زيادة الوزن بدلًا من فقدانه، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأضاف: "يحتاج البالغون في المتوسط إلى 45 جرامًا يوميًا من البروتين للنساء، و55 جرامًا للرجال، وبعض وصفات البروفي الشائعة تتضمن إضافة ما يصل إلى 33 جرامًا من البروتين في فنجان واحد، وهو ما قد يدفع الأشخاص إلى استهلاك كميات مفرطة.

وأوضح أن تناول البروتين يجب أن يشكّل ما بين 10% إلى 35% فقط من إجمالي السعرات الحرارية، مشيرًا إلى أن كثيرًا من وصفات "البروفي" تحتوي أيضًا على سكريات مكررة، بدائل حليب عالية الدسم، ومستحلبات صناعية قد تزيد الالتهابات وترفع خطر الإصابة بالأمراض.

من جانبه، كشف الدكتور جيمس كينروس، جراح القولون والمستقيم البريطاني، أن بعض مساحيق البروتين مليئة بالمواد المضافة والمستحلبات التي تعزز الالتهابات وتزيد احتمالية الإصابة بسرطان الأمعاء، مؤكدًا أن تحلل البروتين في الأمعاء قد يطلق سمومًا تؤثر على الحمض النووي للخلايا، ما يرفع خطر تحولها إلى خلايا سرطانية.

وينصح الخبراء بالحصول على البروتين من الأطعمة الطبيعية مثل اللحوم، البيض، منتجات الألبان، البقوليات والخضراوات، بدلًا من الاعتماد على مساحيق صناعية أو استبدالها بالوجبات اليومية.