كتب- أحمد الضبع:

شهد موقف ميكروباص أكتوبر بالجيزة واقعة أثارت استياء الركاب، بعدما أقدم أحد السائقين على تغيير خط سيره بشكل عشوائي ومحاولة إنزال الركاب بالقوة، رغم انتظارهم أكثر من ساعة في طابور طويل، غير أن التدخل السريع للأجهزة الأمنية أنهى الأزمة وأعاد الانضباط، وفق ما روته الزميلة الصحفية أميرة حلمي عبر صفحتها الشخصية على موقع "فيسبوك".

وكتبت "حلمي": "في موقف ميكروباصات أكتر من ساعة طابور منتظرين عربيات.. وأول ما تيجي السواق يغير خط سيره ويقلل المسافة.. واللي مش عاجبه يضرب دماغه في الحيط".

وأضافت: "الحقيقة دي مش أول ولا تاني ولا تالت مرة.. لما ركبت مع سواق ميكروباص طلبته يطفي السيجارة وأنا نازله نده عليا وقالي يا أستاذة وريني وشك علشان مش هركبك تاني معايا".

وأردفت: "النهارة كل عربية تيجي في الموقف ما تروحش خط سيرها.. لدرجة طابور طويل استنيت فيه أكتر من ساعة، وفي الآخر السواق قال للركاب انزلوا وركن العربية بكل بلطجة ويخبط عليها وانزلوا.. ولما سألته فين خط سيرك قالي مافيش هو بمزاجي".

واستطردت أميرة: "ساعتها اتصلت بالنجدة وروحت المرور وعملت بلاغ، ومتصلتش بمعارف، اتصرفت بشكل رسمي وطبيعي.. وفي أقل من ربع ساعة لقيت الدنيا حرفيا اتقلبت.. مباحث وشرطة مرور وابعتِ اللوكيشن حالا إحنا جايينلك، وفجأة لقيت قوة كاملة وكل اللي كان عامل فيها بلطجي بقى فرخة".

وتابعت: "حابة اشكر الداخلية على استجابتهم السريعة وحمايتهم لينا.. وبجد مش بس بيحتركوا بسرعة في الفيديوهات اللي بتنتشر على الفيس.. الحقيقة أداء الداخلية رائع وسريع جدا على كل المستويات".

واختتمت: "شكرا لكل ضابط كان موجود في الموقف غير اللي كلموني تليفونيا علشان ضبط الموقف.. وشكرا إنهم عرفوا كل سواق اللي ليه واللي عليه وشكرا إني شفت السواق وهو في إيديهم".