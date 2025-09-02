إعلان

"بقى فرخة".. صحفية تروي تصدي الشرطة لسائق ميكروباص غيّر خط السير بـ"مزاجه"

01:30 م الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
  • عرض 1 صورة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد الضبع:

شهد موقف ميكروباص أكتوبر بالجيزة واقعة أثارت استياء الركاب، بعدما أقدم أحد السائقين على تغيير خط سيره بشكل عشوائي ومحاولة إنزال الركاب بالقوة، رغم انتظارهم أكثر من ساعة في طابور طويل، غير أن التدخل السريع للأجهزة الأمنية أنهى الأزمة وأعاد الانضباط، وفق ما روته الزميلة الصحفية أميرة حلمي عبر صفحتها الشخصية على موقع "فيسبوك".

وكتبت "حلمي": "في موقف ميكروباصات أكتر من ساعة طابور منتظرين عربيات.. وأول ما تيجي السواق يغير خط سيره ويقلل المسافة.. واللي مش عاجبه يضرب دماغه في الحيط".

وأضافت: "الحقيقة دي مش أول ولا تاني ولا تالت مرة.. لما ركبت مع سواق ميكروباص طلبته يطفي السيجارة وأنا نازله نده عليا وقالي يا أستاذة وريني وشك علشان مش هركبك تاني معايا".

وأردفت: "النهارة كل عربية تيجي في الموقف ما تروحش خط سيرها.. لدرجة طابور طويل استنيت فيه أكتر من ساعة، وفي الآخر السواق قال للركاب انزلوا وركن العربية بكل بلطجة ويخبط عليها وانزلوا.. ولما سألته فين خط سيرك قالي مافيش هو بمزاجي".

واستطردت أميرة: "ساعتها اتصلت بالنجدة وروحت المرور وعملت بلاغ، ومتصلتش بمعارف، اتصرفت بشكل رسمي وطبيعي.. وفي أقل من ربع ساعة لقيت الدنيا حرفيا اتقلبت.. مباحث وشرطة مرور وابعتِ اللوكيشن حالا إحنا جايينلك، وفجأة لقيت قوة كاملة وكل اللي كان عامل فيها بلطجي بقى فرخة".

وتابعت: "حابة اشكر الداخلية على استجابتهم السريعة وحمايتهم لينا.. وبجد مش بس بيحتركوا بسرعة في الفيديوهات اللي بتنتشر على الفيس.. الحقيقة أداء الداخلية رائع وسريع جدا على كل المستويات".

واختتمت: "شكرا لكل ضابط كان موجود في الموقف غير اللي كلموني تليفونيا علشان ضبط الموقف.. وشكرا إنهم عرفوا كل سواق اللي ليه واللي عليه وشكرا إني شفت السواق وهو في إيديهم".

64a9ff13-647f-4155-8bfd-41a819ae72d7

الزميلة الصحفية أميرة حلمي صحفية تروي تصدي الشرطة لسائق ميكروباص موقف ميكروباص أكتوبر بالجيزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

توجيه عاجل من وزير الصحة بشأن علاج حالات الطوارئ مجانًا أول 48 ساعة
قصة فيديو "مرض غامض وإغماءات على متن طائرة بريطانية إلى شرم الشيخ"
تبدأ من 18 ألف.. أسعار عمرة سبتمبر الاقتصادية والخمس نجوم
"جرح في البطن؟".. مصدر يكشف لمصراوي حقيقة تشريح جثة إبراهيم شيكا
هل سيتم فرض رسوم على مستقبلي المكالمات الهاتفية؟ تنظيم الاتصالات يوضح