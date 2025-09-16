" خدعة الكرسي”.. اختبار غير معلن في مقابلات العمل

كتبت- أميرة حلمي:

في مقابلات العمل لا يقتصر التقييم على الأسئلة فقط؛ إذ يلجأ بعض المدراء لاختبارات خفية مثل “خدعة الكرسي” the chair test،حيث يُقاس من خلالها رد الفعل والمبادرة والثقة بالنفس.

ما هي “خدعة الكرسي”؟

وفقًا لموقع Bright Side، خدعة الكرسي وسيلة يستخدمها بعض مسؤولي التوظيف لاختبار مرشح تحت ضغط بسيط وموقف مزعج غير مُعلن.

الفكرة تقوم على استخدام كرسي غير مستقر أو متذبذب عند بدء المقابلة، بينما يكون هناك كرسي آخر ثابت في مكان آخر من الغرفة. الهدف ليس الكرسي نفسه، بل الموقف وكيف سيتصرف المرشح تجاه الإزعاج أو الخلل الظاهر.

ماذا يكشف الاختبار؟

هذه الطريقة تهدف إلى قياس عدة جوانب من شخصية المرشح، منها:

• المبادرة والجرأة: هل سيتدخّل المرشح ليطلب تغيير الكرسي؟ هذا يدل على القدرة على اتخاذ قرارات صغيرة تؤثر على راحته أو الأداء.

• الثقة بالنفس وحزم الموقف: التعامل بأدب مع الموقف وطلب إصلاحه أو تبديله يعني أن المرشح لا يرضى بأن يكون الوضع غير مناسب.

• الصبر وتحمل المفاجآت: بعض المرشحين قد يتحملون الوضع دون أن يظهروا استياءً، مما قد يُعدّ ميزة في بيئات عمل غير مثالية أو ضغوط متغيرة.

بينما يرى البعض أن خدعة الكرسي تكشف سمات مهمة غير ظاهرة، هناك من يعتبرها غير عادلة أو غير مهنية لعدة أسباب:

• قد تُسبّب توترًا إضافيًا لدى المرشحين الذين يعانون من قلق أو حساسية للمواقف غير المتوقعة، مما لا يعكس بالضرورة خطأً في قدراتهم المهنية.

• التركيز على رد فعل تجاه موقف بسيط قد يتجاهل الكفاءة والمهارات الفعلية المطلوبة للوظيفة.

• قد تُستخدَم هذه الأساليب دون شفافية، مما يضع المرشح في موقف لا يعرف فيه ما الذي يُقيم من أجله بالضبط.

كيف تتعامل إذا واجهت هذا الاختبار؟

خبراء التوظيف ينصحون المرشحين بما يلي:

1. راقب التفاصيل: إذا لاحظت الكرسي غير مستقر أو مريح، لا بدّ من الانتباه لهذه الملاحظات للتصرف لاحقًا بطريقة مناسبة.

2. تواصل بأدب: مثال بسيط كأن تقول: "الكرسي غير مريح.. ممكن استبدله بآخر؟"، هذا يُظهر احترامًا ووعيًا.

3. لا تهجَم على الموقف: التذمّر الصارخ دون اقتراح حل يُعدّ سلوكًا سلبيًّا.

4. اعتبرها فرصة لاختبار ثقافة العمل: كيف يعامل الموظفون في هذه الشركة؟ هل يشجعون على المبادرة؟ ردّ فعلك قد يعبر عن مدى ملاءمتك لمكان العمل ذاته.