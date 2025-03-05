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فيديو مروع.. طائر يتسبب في اشتعال محرك طائرة وهذا ما حدث

07:00 م الأربعاء 05 مارس 2025

طائر يتسبب في اشتعال محرك طائرة

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كتبت- شيماء مرسي


في واقعة مأساوية، هبطت طائرة بوينغ 767 لشركة فيديكس للشحن في مطار نيوجيرسي بعد اصطدامها بطائر واشتعال النيران في أحد محركاتها.


وكشف أوضح لينيس فالينز المتحدث الرسمي باسم هيئة الموانئ في نيويورك ونيوجيرسي أن الطائرة هبطت اضطراريا في مطار نيوارك ليبرتي الدولي، وتمت السيطرة على الحريق بسرعة، وفق ما جاء في موقع "aviationpros".


وأوضح فالينز أنه كان على متن الطائرة ثلاثة ركاب، ولحسن الحظ تمكنوا من الخروج بأمان بعد هبوط الطائرة.


وأضاف المتحدث الرسمي: "اضطرت طائرة متجهة إلى إنديانابوليس إلى العودة الآمنة لمطار نيويورك بعد إعلان حالة طوارئ، وذلك عقب التعامل مع أضرار لحقت بمحركها".

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