"على قد الإيد".. أفضل 3 أماكن للتنزه في القاهرة في الشتاء

مع دخول الشتاء ونسيمه اللطيف، تبدأ الأسر والشباب في البحث عن أماكن للخروج تكون رخيصة، ممتعة، ومناسبة للطقس البارد، ورغم ارتفاع الأسعار، ما زالت القاهرة تحتفظ بعدد من الأماكن التي تمنحك خروجة مبهجة بدون ما تكلّفك كثير.

ويستعرض "مصراوي" خلال السطور التاية أبرز الحدائق والتنزهات داخل محافظتي القاهرة والجيزة، في عطلات الشتاء 2026.

كورنيش النيل أجواء شتوية مجانية

يظل كورنيش النيل الوجهة الأولى في الشتاء، خصوصًا لمحبي المشي والأجواء الهادية، يمكنك الجلوس على المقاعد العامة، أو في أحد الكافيهات الشعبية المطلة على النيل بأسعار بسيطة.

من 20 لـ 40 جنيه للمشروبات والجلوس على الكورنيش مجاني تمامًا، خروجة أصحاب ديت لطيف، تصوير على النيل.

حديقة الأزهر يوم كامل بـ"أقل تكلفة"، تمتاز حديقة الأزهر بطقس ألطف في الشتاء ومساحات خضراء واسعة تمنح الزوار فرصة للهروب من زحمة المدينة، سعر التذكرة حوالي 40 جنيه للكبار.

داخل الحديقة تجد مناطق تصوير جميلة، أماكن جلوس، مطاعم بأسعار معقولة، ومساحات مناسبة للأطفال

مناسب لمين؟ الأسر الشباب محبي التصوير والخروجات الهادئة.

ممشى أهل مصر خروجـة شيك ببلاش

ممشى أهل مصر أصبح واحدًا من أهم أماكن التنزه مؤخرًا، خصوصًا مع الإضاءة الليلية ونسيم الشتاء.

الدخول مجانًا، ويمكن الاستمتاع بالمشي، الجلوس على الدرجات، أو مشاهدة العروض الفنية التي تقام بعض الأيام، أسعار الكافيهات والمطاعم متوسطة ومتنوعة، وتناسب كل الميزانيات.