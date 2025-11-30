بعد مسلسل كارثة طبيعية.. قصة أكبر عدد توائم في مصر

تصدر مسلسل كارثة طبيعية، تريند موقع البحث الشهير جوجل، وذلك بعد عرض الحلقة الأخيرة على منصة "watch it".

وتدور قصة المسلسل حول شاب يدعى "محمد" وهو الفنان "محمد سلام"، يعمل في شركة اتصالات، ويحصل على راتب بسيط، ليجد صعوبة في مواجهة الظروف المعيشية، خاصة بعد علمه أن زوجته حامل في 7 أطفال.

وفي مصر، هناك عدة قصص عن أكبر عدد توائم في مصر، خلال عملية ولادة واحدة، فما هي؟.

7 توائم في الإسكندرية

في 2008، وضعت "غزالة"، 7 توائم في شهرها الثامن بمستشفى الشاطبي بمحافظة الإسكندرية، لتصبح أما لـ4 أولاد و3 بنات.

وكشفت غزالة"، في لقاء سابق لها، عبر فضائية "دريم 2"، أنها كانت تحمل في بطنها 9 أجنة، استطاع الأطباء إنقاذ 7 منهم.

6 توائم في المنيا

في 2013، أنجبت سيدة تدعى نادية محمد علي، من بني مزار بالمنيا، 6 توائم، وكانوا جميعهم بحالة جيدة بعد ولادة قيصرية استمرت ساعة داخل مستشفى بني مزار المركزي.

5 توائم في كفر الشيخ

في 2018، وضعت سيدة 5 توائم "ولدان و3 بنات" بالمستشفى العسكري في مدينة كفر الشيخ، عقب ولادة قيصرية.

5 توائم في الأقصر

في أغسطس 2019، نجح فريق من الأطباء في إجراء عملية ولادة قيصرية لسيدة وضعت 5 توائم، بمستشفى الأقصر العام، بعدما وصلت المستشفى في حالة صحية سيئة.