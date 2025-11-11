إزالة الروائح بفعالية.. فوائد مذهلة لاستخدام الخل في الغسيل

يعاني الكثير من تراكم الروائح الكريهة وبقايا المنظفات على الملابس، خصوصا الملابس الرياضية والمناشف، ما يجعل الغسيل التقليدي غير كاف أحيانا.

ويشير موقع Good Housekeeping إلى أن إضافة الخل الأبيض للغسيل يعد حلا طبيعيا وآمنا لمعظم أنواع الغسالات، شرط الالتزام بالطريقة الصحيحة لتجنب تلف الأقمشة أو مكونات الغسالة.

أبرز فوائد الخل الأبيض في غسل الملابس:

إزالة الروائح والبقع

يمكن استخدام الخل مباشرة على مناطق الإبط في الملابس البيضاء، وتركه لمدة 10 دقائق قبل الغسيل، وهذه الطريقة فعالة في التخلص من الروائح الكريهة ومنع اصفرار القماش.

تفتيح الملابس البيضاء

لإعادة إشراقة المناشف والجوارب البيضاء، يمكن غليها مع كوب من الخل ولتر من الماء، ثم تركها منقوعة طوال الليل قبل غسلها في الغسالة.

القضاء على الروائح الكريهة

إضافة كوبين من الخل الأبيض إلى دورة الغسيل بالماء الساخن يساعد على إزالة رائحة العرق والعفن، مع تكرار دورة الغسيل بالمنظف للحصول على نظافة مثالية.

تنعيم الأقمشة بشكل طبيعي

يعمل الخل كمنعم طبيعي للأقمشة، ويزيل بقايا الصابون والعرق، ويمكن إضافته في دورة الشطف النهائية بدلا من المنعمات الكيميائية.

تنظيف الغسالة من الداخل

لتنظيف حوض الغسالة والأنابيب، يمكن تشغيل دورة فارغة بماء ساخن مع كوبين من الخل، ويفضل تكرار هذه العملية بانتظام للحفاظ على أداء الغسالة وإطالة عمرها.

إزالة بقايا الصابون والمنظفات

يحتوي الخل على حمض الأسيتيك الذي يساعد على إذابة تراكم المنظفات في الأقمشة، ويمكن إضافته في درج المنعم أو ضمن دورة الشطف.

ملاحظات مهمة عند استخدام الخل في الغسيل

-تجنب خلطه مع بيروكسيد الهيدروجين لتفادي تكون مواد حمضية مهيجة.

-لا يستخدم الخل غير المخفف على الملابس الداكنة لتجنب البهتان.

-استخدم فقط الخل الأبيض المخصص للطعام، وليس الخل القوي للتنظيف.

-لا تخلط الخل مع الكلور لتجنب تكون غازات سامة.