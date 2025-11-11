لماذا يضيف البعض الحجارة إلى الماء عند سلق البيض؟.. لن تصدق السبب

قد يبدو غريبا للوهلة الأولى أن يضيف بعض الناس حجارة صغيرة أو حصى نظيفا إلى الماء أثناء سلق البيض، إلا أن هذه العادة القديمة لا تأتي من فراغ، بل تعود لأسباب عملية وتجارب متوارثة تهدف إلى تحسين عملية الطهي والحصول على بيض مسلوق مثالي.

وبحسب موقع The Kitchn، فإن هذه الطريقة تستخدم في بعض الثقافات الآسيوية والريفية بهدف تثبيت البيض داخل القدر ومنع تصدعه أثناء الغلي، خاصة عندما يطهى على نار قوية أو في كميات كبيرة.

ويساعد أيضا وجود الحجارة في قاع الإناء على توزيع الحرارة بشكل متوازن مما يقلل احتمالية انفجار القشرة.

وتشير تجارب الطهاة إلى أن الحجارة الصغيرة تعمل كـ"موازن حراري" داخل القدر، إذ تحتفظ بالحرارة لفترة أطول وتطلقها تدريجيا، ما يجعل البيض يطهى من الداخل والخارج بوتيرة واحدة دون تغير مفاجئ في درجة الحرارة.

كما يضيف البعض أن هذه الطريقة مفيدة خصوصا في الطهي في الهواء الطلق أو في الأماكن التي لا تتوفر فيها أدوات طهي حديثة، حيث تساعد الحجارة على تثبيت البيض ومنع تماسه المباشر مع قاع الإناء الساخن.